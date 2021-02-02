Ne zaman emekli olurum? 2021 ne kadar emekli maaşı alırım? İşte e-Devlet emeklilik yaşı hesaplama

Ne zaman emekli olurum işlemleri merak konusu oldu. Özel sektör çalışanları ve kamu çalışanları, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı sistemlerde bulunan prim günlerini hesaplayarak ne zaman emekli olacakları ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyorlar. 2021 ne kadar emekli maaşı alırım? İşte e-Devlet emeklilik yaşı hesaplama

Uzun yıllar süren çalışma hayatını noktalayacakları ve emekli aylıklarını alacakları tarihi iple çeken milyonlarca vatandaş 'Ne zaman emekli olurum?' sorusuna yanıt arıyor. Herhangi bir devlet dairesine gitmeden internetten online olarak emekliliğiniz için gerekli prim/yaş şartını ve emekli olacağınız tarihi öğrenebilirsiniz. Ne zaman emekli olurum? 2021 ne kadar emekli maaşı alırım? İşte e-Devlet emeklilik yaşı hesaplama

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

4A, 4B ya da 4C sigorta koluna bağlı olarak çalışanların emeklilik hesaplamaları da farklılık gösterir. Yani SSK'lı olarak çalışan bir işçi ile Bağkur üzerinden prim ödemesi yapanların emeklilik süreleri aynı değildir. Yaş ve prim sayısı emeklilikteki 2 önemli etkendir. Ayrıca kadın ve erkeklerin emeklilik hesaplaması da farklılık gösterir. Erkeklerde askerlik, kadınlarda doğum için 2 yıl prim olarak ödenebilir. Emekliğe etki eden bu kadar yok faktör varken emeklilik hesaplamasını doğru yapabilmenin ilk yolu SGK'nın internet ortamında verdiği hizmetten faydalanmaktır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SORGULAMASI

Öncelikle bu linke tıklayarak sizden istenen bilgileri eksiksiz girdiğiniz takdirde ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.

Bu sistem de sizden istenen bilgiler;

– Cinsiyetiniz

-Malüliyetiniz Var mı ?

– Doğum Tarihiniz

– Yaşlanma Var mı ?

-Hizmete Başlama Tarihiniz

– Mevcut Bilgileriniz

-SSK Prim Ödeme Gün Sayınız

-Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız

-Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız

– Fiili Gün Sayınız

– Yurt dışı Gün Sayınız

– 3600 Günün Doldurulduğu Tarih –

Bu bilgileri doldurduktan sonra gönder butonuna basarak emeklilik tarihinizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET SORGULAMASI

– E-devlet sorgulaması için bu linke tıklayın.

– Sistemde kimlik doğrulaması yapmadıysanız kimliğimi şimdi doğrula seçeneğine tıklamalısınız.

– Ardından TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girerek giriş yapabilirsiniz.

– Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

– Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra sistem sizi otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirecektir.

– Burada bağlı bulunduğunuz sigorta kolunu ve hizmete başladığınız tarihi girmeniz gerekmektedir.

-Bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girerseniz öğrenmek istediğiniz bilgileri kolaylıkla görebilirsiniz.

Prim gün sayısı nasıl belirlenir?

Prim gün sayısı emeklilik statüsüne ve sosyal güvenlik sistemine dahil olduğunuz güne göre değişiklikler gösterir. Farklı durumlar için doldurulması gereken farklı prim gün sayıları bulunduğundan durumunuza özel olan prim gün sayısını yukarıdaki emeklilik hesaplama aracımız yardımıyla kolayca tespit edebilirsiniz.

Kimler 4/a statüsünde sigortalı olabilir?

Bir hizmet sözleşmesi ile, bir yahut birden fazla işverenin yanında çalıştırılanlar, 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendi (SSK) kapsamında sigortalı sayılırlar.

Kimler 4/b statüsünde sigortalı olabilir?

Kanuna göre, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; Kendi işyeri olan avukat, doktor, mimar gibi ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, şirket ortakları, tarımsal faaliyette bulunan çiftçiler, eski adıyla Bağkur yeni adıyla 4/b kapsamında sigortalı sayılmaktadır.

Kimler 4/c statüsünde sigortalı olabilir?

Kamu idarelerinde; 4/a'lı (SSK) olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/a (SSK) kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, 4/A ve 4/B'li olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/a kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86. maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar, 4/c'li sigortalı sayılmaktadır. Hesaplama aracımızla SSK emeklilik sorgulama işlemi kolayca yapılabilmektedir.

SGK emeklilik işlemlerinde 1 yıl kaç gün olarak sayılır?

Normalde bir yıl 365 gün olduğu halde, uygulamada her ay 30 tam gün olarak dikkate alındığından, 1 yıl da 360 gün olarak dikkate alınır.

Emeklilik yaşı nasıl belirlenir?

Şartlar, ülkeden ülkeye değişiklikler gösterir. Birçok ülkede kadınlar er­keklere göre daha erken yaşta emekli olurlar. 1986'da İngiltere, Avustralya, Belçika ve Yunanistan'da emeklilik yaşı kadınlar için 55, erkekler için 60 olarak belirlenmiştir. Türkiye'de ise yaş devlet tarafından farklı statülere ve farklı koşullara göre kanunla belirlenmektedir. 8 Eylül 1999 tarihine kadar, kadınlar 38 erkekler ise 43 yaşında aylığa bağlanabiliyorlardı. O tarihten sonra koşullar ağırlaştırıldıkça, yaş ve prim ödeme gün sayısı da yükseltildi. Kademeli olarak yükseltilen emeklilik yaşı, 1 Ocak 2048 tarihi itibariyle 65 olarak uygulanacak. Değişik durumlar için farklı şartlar bulunduğundan durumunuza özel olan şartları yukarıdaki hesaplama aracı yardımıyla tespit edebilirsiniz.

2021 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

Ocak ayı ile birlikte kamu görevlileri ve emeklilere yapılacak zam miktarları da belli oldu. 2021 Ocak ayı itibariyle geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış olacağı düşünülmüştü. Açıklanan enflasyon rakamları sonrası zam miktarları da netleşti.

Yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış gerçekleşti.

EMEKLİ MAAŞI FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Geçen yıl 20 Ocak'ta hesaplara geçen emekli maaşı farkları için Bakan Selçuk gerekli açıklamayı yapmıştı. 2021 yılı emekli maaşı farklarının da ocak ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

4A (SGK) emeklisi olacaklar "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgu yapabiliyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA...

4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını görebilecekler. Sayfadan hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA...

4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını yine uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.

4C EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA...