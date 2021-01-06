Ne zaman emekli olurum? 2021 emekli maaşı ne kadar? SGK emekli maaşı hesaplama
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Ne zaman emekli olurum? 2021 emekli maaşı ne kadar? SGK emekli maaşı hesaplama

06.01.2021 18:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:41
Ne zaman emekli olurum? 2021 emekli maaşı ne kadar? SGK emekli maaşı hesaplama

Hem özel sektör çalışanları hem de kamu çalışanları, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı sistemlerde bulunan prim günlerini hesaplayarak emeklilikleri ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorlar. Peki, 'Ne zaman emekli olurum? 2021 emekli maaşı ne kadar? SGK emekli maaşı hesaplama. İşte 2021 emeklilik detayları...

'Ne zaman emekli olurum?' sorusu sigortalı çalışanların en çok merak ettikleri sorudur. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı bir sitemde sigortalı olan çalışanların, prim günlerini ne zaman tamamlayacakları ve emeklilikleri ile ilgili daha detaylı bilgiyi edinecekleri bir sorgulama yapmak istemesinin ardından bu konuda yardımcı olabilmek için hazırladığımız haber tüm sorulara cevap niteliğinde. İşte emeklilik için gün sayanların diledikleri sorgulamayı yapmaları için gerekli adımlar…

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Emekli olmak için gün sayan milyonlarca kişi, internet üzerinden emeklilikleri ile ilgili sorgulama yapıyor. Vatandaşlar için bu sorgulamayı en kolay hale getiren sistem ise e-devlet kapısı. Sigorta primleri ve emeklilik yaşı hesaplama gibi birçok hizmeti olan e-devlet sayesinde en güvenilir ve kolay sorgulamayı yapabilirsiniz. İşte e-devlet'ten sorgulama yapmak için gerçekleştirmeniz gereken adımlar…

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SORGULAMASI

Öncelikle bu linke tıklayarak sizden istenen bilgileri eksiksiz girdiğiniz takdirde ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.

Bu sistem de sizden istenen bilgiler;

– Cinsiyetiniz

-Malüliyetiniz Var mı ?

– Doğum Tarihiniz

– Yaşlanma Var mı ?

-Hizmete Başlama Tarihiniz

– Mevcut Bilgileriniz

-SSK Prim Ödeme Gün Sayınız

-Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız

-Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız

– Fiili Gün Sayınız

– Yurt dışı Gün Sayınız

– 3600 Günün Doldurulduğu Tarih –

Bu bilgileri doldurduktan sonra gönder butonuna basarak emeklilik tarihinizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET SORGULAMASI

– E-devlet sorgulaması için bu linke tıklayın.

– Sistemde kimlik doğrulaması yapmadıysanız kimliğimi şimdi doğrula seçeneğine tıklamalısınız.

– Ardından TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girerek giriş yapabilirsiniz.

– Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

– Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra sistem sizi otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirecektir.

– Burada bağlı bulunduğunuz sigorta kolunu ve hizmete başladığınız tarihi girmeniz gerekmektedir.

-Bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girerseniz öğrenmek istediğiniz bilgileri kolaylıkla görebilirsiniz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
Cinsiyetiniz ErkekKadınMalüliyetiniz Var mı ?
Doğum TarihinizErken Yaşlanma Var mı ?
Hizmete Başlama Tarihiniz
MevcutBilgileriniz
SSK Prim Ödeme Gün Sayınız
Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız
Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız
Fiili Gün Sayınız
Yurtdışı Gün Sayınız
3600 Günün Doldurulduğu Tarih
Gereklibilgileri girip GÖNDER tuşuna basınız.

Gönde butonu çalışmazsa eğer buradan ulaşabilirsiniz...

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