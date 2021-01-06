Ne zaman emekli olurum? 2021 emekli maaşı ne kadar? SGK emekli maaşı hesaplama

Hem özel sektör çalışanları hem de kamu çalışanları, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı sistemlerde bulunan prim günlerini hesaplayarak emeklilikleri ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorlar. Peki, 'Ne zaman emekli olurum? 2021 emekli maaşı ne kadar? SGK emekli maaşı hesaplama. İşte 2021 emeklilik detayları...

'Ne zaman emekli olurum?' sorusu sigortalı çalışanların en çok merak ettikleri sorudur. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı bir sitemde sigortalı olan çalışanların, prim günlerini ne zaman tamamlayacakları ve emeklilikleri ile ilgili daha detaylı bilgiyi edinecekleri bir sorgulama yapmak istemesinin ardından bu konuda yardımcı olabilmek için hazırladığımız haber tüm sorulara cevap niteliğinde. İşte emeklilik için gün sayanların diledikleri sorgulamayı yapmaları için gerekli adımlar…

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Emekli olmak için gün sayan milyonlarca kişi, internet üzerinden emeklilikleri ile ilgili sorgulama yapıyor. Vatandaşlar için bu sorgulamayı en kolay hale getiren sistem ise e-devlet kapısı. Sigorta primleri ve emeklilik yaşı hesaplama gibi birçok hizmeti olan e-devlet sayesinde en güvenilir ve kolay sorgulamayı yapabilirsiniz. İşte e-devlet'ten sorgulama yapmak için gerçekleştirmeniz gereken adımlar…

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SORGULAMASI

Öncelikle bu linke tıklayarak sizden istenen bilgileri eksiksiz girdiğiniz takdirde ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.

Bu sistem de sizden istenen bilgiler;

– Cinsiyetiniz

-Malüliyetiniz Var mı ?

– Doğum Tarihiniz

– Yaşlanma Var mı ?

-Hizmete Başlama Tarihiniz

– Mevcut Bilgileriniz

-SSK Prim Ödeme Gün Sayınız

-Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız

-Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız

– Fiili Gün Sayınız

– Yurt dışı Gün Sayınız

– 3600 Günün Doldurulduğu Tarih –

Bu bilgileri doldurduktan sonra gönder butonuna basarak emeklilik tarihinizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET SORGULAMASI

– E-devlet sorgulaması için bu linke tıklayın.

– Sistemde kimlik doğrulaması yapmadıysanız kimliğimi şimdi doğrula seçeneğine tıklamalısınız.

– Ardından TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girerek giriş yapabilirsiniz.

– Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

– Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra sistem sizi otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirecektir.

– Burada bağlı bulunduğunuz sigorta kolunu ve hizmete başladığınız tarihi girmeniz gerekmektedir.

-Bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girerseniz öğrenmek istediğiniz bilgileri kolaylıkla görebilirsiniz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Cinsiyetiniz Erkek Kadın Malüliyetiniz Var mı ? Evet Hayır Doğum Tarihiniz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Erken Yaşlanma Var mı ? Evet Hayır Hizmete Başlama Tarihiniz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MevcutBilgileriniz SSK Prim Ödeme Gün Sayınız Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız Fiili Gün Sayınız Yurtdışı Gün Sayınız 3600 Günün Doldurulduğu Tarih _ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 _ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 _ 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 Gereklibilgileri girip GÖNDER tuşuna basınız.

Gönde butonu çalışmazsa eğer buradan ulaşabilirsiniz...