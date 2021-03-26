Ne zaman emekli olabilirim? Adım adım emeklilik hesaplama

Ne zaman emekli olabilirim sorusu ve emeklilik yaşı hesaplama işlemleri merak konusu oldu. Ne zaman emekli olabileceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internette yapacakları sorgulamalarla emekli olacakları tarih ve emekli olmaları için gereken diğer şartların neler olduğunu bilmek istiyor. İşte, adım adım TC kimliğe göre emeklilik hesaplama...

Ne zaman emekli olabilirim? Adım adım emeklilik hesaplama... Uzun yıllar süren çalışma hayatını noktalayacakları ve emekli aylıklarını alacakları tarihi iple çeken milyonlarca vatandaş 'Ne zaman emekli olurum?' sorusuna yanıt arıyor. Herhangi bir devlet dairesine gitmeden internetten online olarak emekliliğiniz için gerekli prim/yaş şartını ve emekli olacağınız tarihi öğrenebilirsiniz. İşte, kolayca emeklik hesaplama yöntemi...

NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?

4A, 4B ya da 4C sigorta koluna bağlı olarak çalışanların emeklilik hesaplamaları da farklılık gösterir. Yani SSK'lı olarak çalışan bir işçi ile Bağkur üzerinden prim ödemesi yapanların emeklilik süreleri aynı değildir. Yaş ve prim sayısı emeklilikteki 2 önemli etkendir. Ayrıca kadın ve erkeklerin emeklilik hesaplaması da farklılık gösterir. Erkeklerde askerlik, kadınlarda doğum için 2 yıl prim olarak ödenebilir. Emekliğe etki eden bu kadar yok faktör varken emeklilik hesaplamasını doğru yapabilmenin ilk yolu SGK'nın internet ortamında verdiği hizmetten faydalanmaktır. Ne zaman emekli olurum sorgulaması yapmadan önce hizmet dökümünüzü görüntülemeniz size yardımcı olacaktır. Çünkü hizmet dökümünüzü görüntüleyerek kaç yıl prim ödediğinizi görüntüleyebilirsiniz. E Devletten hizmet dökümü sorgulamak için aşağıdaki bağlantı linklerini kullanabilirsiniz...

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



SGK'nın resmi internet sayfasından "Ne zaman emekli olurum?" sorgulaması yapılabiliyor. Ancak bağlı bulunduğunuz sigorta koluna göre sorgulama yapmalısınız.

EMEKLİLİK SORGULAMA EKRANI - TIKLAYINIZ

* 4A eski adı ile SSK'lı ne zaman emekli olur?

https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ linkine adres çubuğunuza kopyaladıktan sonra sorgulama sayfası karşınıza çıkacak. Bu sayfada cinsiyet, doğum tarihi gibi kişisel bilgilerinizde hizmete başlama tarihiniz, askerlik gün sayınız gibi sigortalılık bilgilerinizi de doldurmalısınız. Boşlukları doldurduktan sonra "gönder" butonuna tıklayın. Açılan sayfada emekliliğiniz hangi yılda gerçekleşeceğini görebilirsiniz. Unutmayın bu tip online ortamda yapılan sorgulamalar sadece fikir vermek içindir. Emeklilik hesaplamanızı kesin olarak görmek için SGK'nın bağlı olduğunuz şubesine başvurmalısınız.

"NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?"



* 4B eski adı ile Bağkurlu ne zaman emekli olur?

https://uyg.sgk.gov.tr/EMEKTARWEB/hakKazanma.do linkini adres çubuğunuza yerleştirin ve 'enter'a basın. Açılan sayfada emeklilik türü, cinsiyetinizi, doğum tarihinizi, varsa maluliyetinizi, maluliyet derecesiniz ve yine varsa yurt dışı borçlanma durumunuzu belirtmelisiniz. Tüm boşlukları doldurduktan sonra "tamam" butonuna basarak 4B'den ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

EMEKLİLİK İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?



* 4C yani eski adı ile Emekli Sandığı'ndan ne zaman emekli olunur?

https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ linkini adres çubuğunuza yerleştirin ve 'enter'a basın. Açılan sayfada doğum tarihi, 4A bilgisi, başlangıç ve bitiş tarihi, hizmet türü sorulur. Boşlukları doldurduktan sonra en altta "hesapla" butonuna tıklayın. Açılan sayfada yaş ve emeklilik sürenizi görebilirsiniz.

4C emeklilik hizmet ve yaş hesabını yapacağınız bu sorgulama sayfasıunda size yaş hesabında dikkat edilecek hususlardan da söz edilir. Bu hususlar;

"- Doğum tarihinizi yazıp, cinsiyetinizi seçiniz.

4/c (Devredilen Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmetlerinizi, başlangıç ve bitiş tarihlerine uygun olarak belirtiniz.

Görevden ayrılıp yeniden göreve başlamışsanız her biri için başlangıç ve bitiş tarihlerini "Ekle" butonunu kullanarak belirtiniz.

- 4/a (Devredilen SSK),4/b (Devredilen Bağ-Kur) ve diğer(506 SK/20.Md tabi geçen) hizmetleriniz varsa ilgili alandan hizmetlerinizi ekleyiniz.

- 4c'ye(Devredilen Emekli Sandığı) tabi emeklilik yaş hesabınız tamamen girdiğiniz bilgiler esas alınarak yapılmakta olup bilgilendirme amaçlıdır. Resmi bir işlemde kullanılamaz.

- Hiçbir surette resmiyet arzetmemektedir.

- Aynı tarihlere rastlayan hizmetleriniz varsa, çakışan sürelerden bir tanesi dikkate alınacaktır.

- 18 Yaş altı hizmetleriniz, ancak Kaza-i Rüşt kararı ve/veya 18 yaş öncesi yaş tashihi geçerliliği durumunda dikkate alınacaktır.

- Fiili hizmet zammı süresinden yararlanan kişilerde bu tablo uygulanmamaktadır."