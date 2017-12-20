Ne zaman açıklanacak? 2017 ALES sınav sonuçları ÖSYM giriş sayfası

İlkbahar dönemi sınavlarından sonra 2017'de ikinci ve son ALES sınavının ardından gözler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne çevrildi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sınava girecek olanlar için başvuru tarihini 26 Eylül - 4 Ekim 2017 olarak açıklamıştı. Sınava girecek olanlar başvuru ücretini 90 Türk Lirası olarak ödedi. Sınav 19 Kasım 2017 Pazar günü, saat 10:15'te yapıldı. Sınavın ardından bir ay geçti. Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav merkezi, yayımladığı "sınav takvimi" içerisinde sonuçların ne zaman yayınlanacağını açıkladı. Sonuçlar 21 Aralık 2017 tarihinde açıklanacak. Sonuçların hangi saatte açıklanacağı konusunda net bir açıklama yok. Sınav merkezi, sonuçları genel olarak akşam 17:00'den sonra açıklamaktadır.

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2017 ALES SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Öte yandan sınav merkezi, doküman sayfasında sınav sorularının sadece yüzde 10'unu paylaştı. Sınav soruları ve cevapları görmek için TIKLAYINIZ