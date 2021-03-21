Ne yediğimizin farkında mıyız!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ne yediğimizin farkında mıyız!

21.03.2021 07:39 | Son Güncelleme: 21.03.2021 07:44
Ne yediğimizin farkında mıyız!

'Tokluk' ve 'doygunluk' arasındaki farkın bilincinde olun. Tokluk mide hacmiyle ilgilidir.

'Tokluk' ve 'doygunluk' arasındaki farkın bilincinde olun. Tokluk mide hacmiyle ilgilidir. Doygunluksa yediklerimizden aldığımız haz, mutluluk veya diğer duyguları temsil eder.

Birçoğumuz çocukluğumuzda tabağımızdaki her lokmayı bitirmek zorunda olarak yetiştirildik. İhtiyaç kadar servis etmeyi öğrenin, yiyeceklerin kalanını ertesi öğün veya gün yiyebileceğinizi hatırlayın.

Doygunluk hissetmek için mümkün olduğu kadar yemek yerken başka bir aktivite yapmayın. Kitap okurken yalnızca kitap okumak, televizyon izlerken yalnızca izlemek, iş veya ders yaparken yalnızca ona odaklanmak... Yemek içinse en az 20 dakika ayırın.

Her gün bir öğünü daha yavaş, sessizlikte ve ağzınıza odaklanarak yiyin. Bir öğünün en azından ilk üç lokmasını yerken tüm ekranları kapatın. Önünüzdeki yiyeceğe iyice bir bakın, koklayın, yavaşça ağzınıza alın, tadının ve dokusunun farkına varın. Lokmalar arasında çatal ve bıçağı elinizden bırakın.

Daha küçük bir kase, tabak ve yemek kaşığı kullanın.

Büyük boy yerine daha küçük ürünleri tercih edin.

Sosyal medyanın yiyecek tercihlerinize olan etkisinin farkına varın. Gördüğünüz reklamlar, tarifler yiyecek tercihlerinizi etkiliyor.

Kalbimizi beslemezsek her an aç hissederiz. Kendinizi daha iyi hissetmek için yürümek, kitap okumak, meditasyon yapmak veya nefes egzersizleri yapmak, müzik aleti çalmak veya sanatla uğraşmak da seçenekler arasında.

Haftada bir gün kendinizi misafir gibi ağırlayın. Göz açlığınızı tatmin etmek için masanızı özenle hazırlayın.

Raysa Büyükbahar

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Vladimir Putin Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Demet Akbağ Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ne yediğimizin farkında mıyız! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 07:47:23. #1.14#
title