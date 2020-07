Ne tabelalar ne tel örgüler durduramıyor; her yıl insanlar boğuluyor Ne tabelalar ne tel örgüler durduramıyor; her yıl insanlar boğuluyor Tedbirler kar etmeyince polis denetimiyle önüne geçilmeye çalışılıyor Irmakta yüzen gençlere polis nasihati : "Kimsenin ailesine ve sevenlerine acı yaşatmaya hakkı yok" Antalya'nın Manavgat ilçesinde her yıl çok sayıda...

Ne tabelalar ne tel örgüler durduramıyor; her yıl insanlar boğuluyor Tedbirler kar etmeyince polis denetimiyle önüne geçilmeye çalışılıyor Irmakta yüzen gençlere polis nasihati : "Kimsenin ailesine ve sevenlerine acı yaşatmaya hakkı yok" ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde her yıl çok sayıda boğulma vakasının yaşandığı ırmakta, tabelalara ve tel örgülere rağmen yüzenlerin önüne geçilemiyor. Konuyla ilgili denetimlerini sürdüren polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye giderek, ırmakta yüzen bir grup genci uyardı. Ekipler, gençlere suyun tehlikeli olduğu konusunda nasihat vererek, evlerine gönderdi. Manavgat ırmağında boğulmaların önüne geçilebilmesi için ırmak kenarlarına tabelalar ve tel örgüler konuldu. Irmakta yüzenlerin ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, denetimlerine aralıksız devam ediyor. Son olarak 15 Mayıs'da 17 yaşındaki Mustafa Boz'un ırmakta boğularak yaşamını yitirmesine rağmen, ırmakta yüzenlerin önüne geçmek zorlaşıyor. Özellikle küçük şelalenin karşı tarafında Şelale Mahallesi sınırlarındaki Şavlak bölgesinde, yasak tabelasının yanı sıra tel örgülerle kapatılmasına rağmen yüzenler engel tanımıyor. İhbar üzerine Şavlak bölgesine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ırmakta yüzen gençlerin ırmaktan uzaklaştırarak kimlik kontrolü yaptıktan sonra ırmağa girmemeleri konusunda nasihatlerde bulundu. Irmakta her yıl çok sayıda insanın boğulduğuna dikkat çeken polisler, ırmağın tehlikeli olduğunu, suyun ne zaman yükselip ne zaman düşeceğinin belli olmadığını, kimsenin ailesine ve sevenlerine acı yaşatmaya hakları olmadığını belirterek gençleri evlerine gönderdi. Kaynak: İHA