Ne pandemi ne de ilerlemiş yaşı onu kilimlerinden ayıramıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ne pandemi ne de ilerlemiş yaşı onu kilimlerinden ayıramıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Ne pandemi ne de ilerlemiş yaşı onu kilimlerinden ayıramıyor

Gaziantep'te yaşayan 79 yaşındaki Yaşar Elbir, ilerlemiş yaşına ve zorlu pandemi koşullarına rağmen 100 yıllık tezgahında dokuduğu kilimleri dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyor.

Gaziantep'te yaşayan 79 yaşındaki Yaşar Elbir, ilerlemiş yaşına ve zorlu pandemi koşullarına rağmen 100 yıllık tezgahında dokuduğu kilimleri dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyor.

Pandemi dolayısıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların çoğu evlerine kapanırken, 79 yaşındaki Yaşar Elbir ise yaklaşık 26 yıldır yaptığı işinin başından ayrılmadı. Zorlu pandemi koşullarına ve ilerleyen yaşına rağmen küçük dükkanındaki 100 yıllık tezgahta ürettiği kilimlere birçok ülkeden talep yağıyor. Elbir, geleneksel kilim işini yapan ustaların sayısının çok az kaldığını ve ürünlerine internet üzerinden sürekli talep olduğunu vurguladı.

"Tamamen el işi kilimler"

Kilimlerin geleneksel yöntemle yapıldığını ve tamamen el işi olduğunu belirten kilim dokuma ustası Yaşar Elbir, "1995 yılından beri bu mesleği yapıyorum. Gaziantep'e özgü kilim dokuma mesleğini yapıyorum. Bu kilimleri halı fabrikaları bu şekilde üretemiyorlar. Kilimi tam olarak yapamıyorlar. Tamamen el işi. Kullandığım tezgah en az 100 yıllık. Yani benim aklım yetmez öyle söyleyeyim. Zamanında bu mesleği babam yapardı. Çocukluk zamanımda babam yapardı. O zamanın en iyi sanayisi buydu. Makinaların olmadığı zaman Gaziantep'in en iyi sanayisi bu tezgahtı" dedi.

"Dünyanın her tarafına satıyorum"

Küçücük iş yerinde ürettiği kilimleri dünyanın her tarafına sattığını ifade eden Elbir, mesleğin son temsilcilerinden olduğunu söyleyerek, "Dünyanın her tarafına satıyorum. Benden kilim istiyorlar. Hollanda'dan aradılar, Almanya'dan aradılar, Türkiye'nin her yerinden aradılar. Devamlı internet üzerinden ve telefonla arıyorlar kilim istiyorlar. Küçücük bir oda ama ne yapacaksın bana yetiyor. Burası da Şahinbey Belediyesine ait zaten ben evde yapıyordum. Kilim dokumaya evde yapmaya başladım. 6 yıldır bu küçük dükkanda yapıyorum. Bu mesleği benim gibi yapan sadece 1 kişi var başkada yok" diye konuştu. - GAZİANTEP

Ne pandemi ne de ilerlemiş yaşı onu kilimlerinden ayıramıyor
Ne pandemi ne de ilerlemiş yaşı onu kilimlerinden ayıramıyor
Ne pandemi ne de ilerlemiş yaşı onu kilimlerinden ayıramıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Hulusi Akar Cahit Özkan Alparslan Türkeş
Magazin Alişan Cem Yılmaz Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Yılmaz Vural Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ne pandemi ne de ilerlemiş yaşı onu kilimlerinden ayıramıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 10:09:38. #1.14#
title