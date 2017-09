Ne okulunu okudu ne de eğitim aldı, 15 yılda 9 sergi açtı

MERSİN - Mersin'de yaşayan 2 çocuk annesi ressam Asuman Yanpar, 15 yılda 80'in üzerinde resim yaptı. Resimle ilgili ne okul okuyan ne de eğitim alan Yanpar, yaptığı resimlerle insanların büyük takdirini topluyor. Bugüne kadar 9 kişisel sergi açan Yanpar'ın en büyük hedefi Avrupa'da bir sergi açmak. Yanpar, "İlk oğlumun oto portresini yaparak başladım. Bu konuda hiçbir eğitim almadım. Resimlerimi görenler hemen hangi okuldan mezun olduğumu soruyorlar" dedi.

48 yaşındaki ressam Asuman Yanpar, resimle ilgili okul okumamasına ve eğitim almamasına rağmen yaptığı resimlerle herkese örnek oluyor. Bugüne kadar 80'in üzerinde resim yapan ve 9 kişisel sergi açan Yanpar, görenlerin büyük takdirini topluyor. Özellikle oto portre üzerine resim çalışmaları yapan Yanpar, ressamlığa yeni doğan oğlunun oto portresini yaparak başladı. Küçüklüğünden beri sürekli resim yapan ancak güzellik uzmanı olan Yanpar, ressamlığa başlama öyküsü ve çalışmalarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Yanpar, Ankaralı olduğunu ve Ankara'dan Mersin'e geldiğinde bir arayış içerisine girdiğini söyledi. Resimle küçüklükten beri ilgilendiğini belirten Yanpar, "Okul zamanlarında arkadaşlarımın resmini çiziyordum.Resim yapmaya çok seviyordum, benim vazgeçilmezim oldu. Arayış içinde olduğum dönemde kendime ufak bir atölye açtım. 2002 yılından beri resim yapıyorum. Tabi bu konuda ben eğitimle değilim. Ancak eğitim şart, eğitimli olmak gerekiyor. Ben kendi çabalarımla buraya geldim. Çünkü benim vazgeçilmezimdi, çok seviyordum resim yapmasını. Mersin'e geldiğimde yalnız hissedince kendimi, ne yapabilirim arayışında resim benim için evet dedim. O günden sonrada sürekli resim yapıyorum" diye konuştu.

80'ın üzerinde resim, 9 kişisel sergi

2002 yılından bu yana 9 kişisel sergi açtığını kaydeden Yanpar, "Bugüne kadar 80'ın üzerinde resim yaptım. İlk resmimde oğlumun oldu. Başladığım dönemde oğlum dünyaya gelmişti. İlk oğlumun oto portresini yaptım. Daha önce ben güzellik uzmanlığı okulunu bitirmiştim onunla uğraşıyordum. Ama bana göre olmadığını hissettim, resim beni tamamıyla kapsadı. Daha çok hayallerim, umutlarım, mutluluğum, mutsuzluğum her şeyimi resme yansıtmaya başladım. Sanırım resim yapmak biraz da yetenek işi. Ben kendi çabalarımla yapmaya, bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Hayat bence en güzel okul diye düşünüyorum. Hayat bize o kadar çok şey öğretiyor ki bende bu öğrettikleri her şeyi resme yansıttım. Tabi bugüne kadar çok güzel tepkiler aldım. 9. kişisel sergimi açtım. Evet bu bir yetenek işi tabiki akademisyen olmak bir ayrıcalıktır, orası tartışılamaz. Resim yapmak özveri, arzu, istek istiyor" şeklinde konuştu.

"Resimleri görenler hemen hangi okuldan mezun olduğumu soruyorlar"

Yaptığı resimleri vatandaşların beğendiğini vurgulayan Yanpar, "İnsanların bana ilk sorduğu soru, nereden mezunsunuz oluyor. Bende açık yüreklilikle bu konuda eğitimli olmadığımı söylüyorum. Sadece çok sevdiğimi ve resimlerin beni her şeyim olduğunu söylüyorum. Çok güzel tepkiler aldım. Ancak güzel tepkilerin yanında elbette ki eleştirenlerde oldu. Özellikle ben oto portre üzerine çalışma yaptım. Oto portre bir sanatçının kendi portresini çizmesidir. Aynaya bakarak da oto portre yapabilirsiniz bir resme bakarak da bu çalışmayı yapabilirsiniz. Ben ilk oğlumun oto portresini yapmıştım. Çok güzel bir duyguydu. Resme merakı, ilgisi olan her insan resim yapabilir diye düşünüyorum. Temel çizgilerden öğrenmesi gerekiyor. Şimdi imkanlarda çoğaldı. Kurslara gidildiği zaman daha kolay resim yapılabilir. Benin en büyük hedefim yurt dışında bir sergi açmak. Onun hazırlıklarını da yapıyorum. Resim sonsuzdur. Hiçbir zaman bitmez. Bir resmi bitirirsiniz ama o resmi elinize aldığınızda yıllarca çalışabilirsiniz. O yüzden bunu sonsuza kadar devam ettireceğim" ifadelerini kullandı.