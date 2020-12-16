Ne maske ne mesafe...Kızlar saç saça baş başa böyle birbirine girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ne maske ne mesafe...Kızlar saç saça baş başa böyle birbirine girdi

16.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:55
Ne maske ne mesafe...Kızlar saç saça baş başa böyle birbirine girdi

Bursa'da iki grup kızın bir parkta erkek yüzünden tekme tokat kavga ettiği anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bursa'da iki grup kızın bir parkta erkek yüzünden tekme tokat kavga ettiği anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kızların sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gibi maske takmadıkları da ortaya çıktı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki kız grubu, bir parkta buluştu. İddiaya göre iki grup arasında 'erkek arkadaş' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, saç saça baş başa giren kızların kavgası kameraya yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. - BURSA

Ne maske ne mesafe...Kızlar saç saça baş başa böyle birbirine girdi
Ne maske ne mesafe...Kızlar saç saça baş başa böyle birbirine girdi
Ne maske ne mesafe...Kızlar saç saça baş başa böyle birbirine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada
'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada
Sosyal medya düşkünlüğü ne kısıtlama ne de sosyal mesafe tanıdı
Sosyal medya düşkünlüğü ne kısıtlama ne de sosyal mesafe tanıdı
Buzdolabı tamirini beğenmeyen adam, pompalı tüfekle dehşet saçtı
Buzdolabı tamirini beğenmeyen adam, pompalı tüfekle dehşet saçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Serdar Ortaç Aleyna Tilki Defne Samyeli Tolgahan Sayışman
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Ankara Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ne maske ne mesafe...Kızlar saç saça baş başa böyle birbirine girdi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 10:55:36. #1.14#
title