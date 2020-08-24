Ne korona ne tehlike umurlarında Bursa'da 6 kişinin kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Bursa'da 6 kişinin kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Görüntülerde, kasadaki vatandaşların maskesiz ve sosyal mesafe kuralına da uymadığı gözlendi.

Bursa'da bir kamyonetin kasasına binen 6 kişi, kendi canlarını hiçe saymanın yanı sıra, diğer araçları da tehlikeye attı. 10 NE 429 plakalı kamyonet kasasındaki eşyalarla birlikte yolculuk yapan vatandaşlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yapılan tüm uyarılara rağmen, korona virüs tedbirlerine de uymayan vatandaşlar, canlarının yanı sıra sağlıklarını da hiçe saydı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenler tarafından bu kadarına da 'pes' dedirtti. - BURSA

Kaynak: İHA