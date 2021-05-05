Ne korona ne de kısıtlama kuyruğa engel olamadı
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Ne korona ne de kısıtlama kuyruğa engel olamadı

Ne korona ne de kısıtlama kuyruğa engel olamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan vatandaşlar, PTT önünde kuyruk oluşturdular.

Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan vatandaşlar, PTT önünde kuyruk oluşturdular.

Malatya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan vatandaşlar, bankacılık ve kargo işlemlerini halletmek için Battalgazi ilçesi, Dabakhane Mahallesinde bulunan PTT başmüdürlüğü binasına akın ettiler. Sabahın erken saatlerinden itibaren PTT başmüdürlüğüne gelen vatandaşlar, bina önünde kuyruk oluşturdular. PTT kuyruğunda zaman zaman sosyal mesafede unutuldu.

Hüseyin Baysal isimli vatandaş emekli maaşını çekmek için PTT'ye geldiğini belirterek, "Sıra çok. Kalabalık her taraf kapalı, herkes buraya geldi. Yasak var biliyorum ama maaşımı çekmeye geldim" dedi.

Ayşe Yılmaz isimli vatandaş da PTT binası önünde uzun bir kuyruk oluştuğunu belirterek, "Sıra çok, ara şubelerde ödemeleri sağlatmıyorlar. Burada bekleyenlerin çoğu pandemi desteğini alanlar. Emekli maaşlarını alan insanlar. Ara şubelerde ödemeleri sağlarlarsa bu kadar kuyruk olmayacak. Kuyruk uzun" diye konuştu. - MALATYA

Ne korona ne de kısıtlama kuyruğa engel olamadı
Ne korona ne de kısıtlama kuyruğa engel olamadı
Ne korona ne de kısıtlama kuyruğa engel olamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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