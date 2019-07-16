Ne kadın ne erkek: İkili cinsiyet sistemi dışındakiler için düşük dozda hormon tedavisi
Kendini kadın ya da erkek, ikili cinsiyet sistemi içerisinde tanımlamayan bireylerden bazıları düşük dozda hormonlar alarak cinsel kimlik yelpazesinde rahat hissettikleri noktaya ulaşmayı amaçlıyor.
Kendini kadın ya da erkek, ikili cinsiyet sistemi içerisinde tanımlamayan bireylerden bazıları düşük dozda hormonlar alarak cinsel kimlik yelpazesinde rahat hissettikleri noktaya ulaşmayı amaçlıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los Angeles kentinde yaşayan Marisa Rivas, ikili cinsiyet kimliği içerisinde bulunmayan kişilerden (nonbinary gender) biri. Marisa Rivas'ın amacı cinsel kimlik yelpazesinde fiziksel olarak "ortada bir yerde" bir görüntüye sahip olmak. Bu nedenle düşük dozda hormonlar alıyor ve bedenini yavaşça değiştiriyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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