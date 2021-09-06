NE KADAR İYİ BİR CAMDAKİ KIZ İZLEYİCİSİSİN?
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NE KADAR İYİ BİR CAMDAKİ KIZ İZLEYİCİSİSİN?

NE KADAR İYİ BİR CAMDAKİ KIZ İZLEYİCİSİSİN?
Hürriyet - Haberler | Magazin

İlk sezonu hatırlamak ve Camdaki Kız bilginizi sınamak için hazırladığımız testi çözüp "ne kadar iyi bir Camdaki Kız izleyicisisiniz?

İlk sezonu hatırlamak ve Camdaki Kız bilginizi sınamak için hazırladığımız testi çözüp "ne kadar iyi bir Camdaki Kız izleyicisisiniz?", öğrenebilirsiniz:

1) Nalan ve Sedat nerede tanışmıştır?

a) Otelde b) Restoranda c) Yolda d) İnternette

2) Koroğlu ailesi kahvaltıda en çok kaç zeytin yiyebiliyor?

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

3) Muzo hangi bölümde ortaya çıkmıştır?

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

4) Nalan'ın mesleği nedir?

a) İletişim uzmanı b) İç mimar c) Muhasebe sorumlusu d) Tasarımcı

5) Rafet Köroğlu'nun katıldığı TV ekonomi programının adı nedir?

a) İş Dünyası b) Ekonomiye Yön Verenler c) Paraya Yön Verenler d) İşte İnsan

6) Cana'nın kaç çocuğu vardır?

a)1 b) 2 c) 3 d) 4

7) "Sevmek için sebep aramadım hiç, sesi yetti kalbime" repliğinin sahibi kimdir?

a) Nalan b) Sedat c) Muzo d) Selen

8) Sedat kaza geçirdiğinde kaldırıldığı hastanenin adı nedir?

a) Özel Rahşan Koper Hastanesi b) Özel Rahşan Kader Hastanesi c) Özel Rasim Koper

Hastanesi d) Özel Rasim Kader Hastanesi

9) Tako'nun 6. bölümün başında dinlediği şarkı hangisidir?

a) Duydum Ki Unutmuşsun b) Güvercin Uçuverdi c) Şimdi Uzaklardasın

d) Ada Sahillerinde Bekliyorum

10) Rafet Koroğlu Nalan'a ne hediye edince Koroğlu aile bireylerini hem şaşırtmış hem

sinirlendirmiştir?

a) Mücevher b) Ev c) Arazi d) Araba

Cevaplar:

1.a 2.d 3.b 4.b 5.c 6.b 7.c 8.a 9.d 10.c

1-3 Doğru Cevap: Başlangıç

1-3 arasında soruya doğru cevap verdiyseniz başlangıç aşamasındasınız demektir. Yeni

bölümler başlayana kadar eski bölümlere bir göz gezdirebilirsiniz.

4-6 Doğru Cevap: İyi izleyici dediğin böyle olur

Kesinlikle iyi bir Camdaki Kız izleyicisisiniz. Detaylara biraz daha dikkat ederseniz tüm soruları

bilmeniz işten değil.

7-10 Doğru Cevap: Camdaki Kız sizden sorulur

Tüm detaylara hakimsiniz, tebrikler! Yeni bölümleri en heyecanla bekleyen siz olmalısınız…

Kaynak: Hürriyet

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