Ne kadar emekli maaşı alırım! 2021 Emekli olsam ne kadar maş alırım? Emekli maaşı hesaplama

Emekli olmaya bir adım daha yaklaşan yüz binlerce çalışan, emekli maaşlarının nasıl hesaplanacağını ve emekli olduktan sonra aylık maaşının ne kadar alacakları hususunda bilgi almak istiyor. İşte, 2021 Emekli olsam ne kadar maş alırım? Ne kadar emekli maaşı alırım! Emekli maaşı hesaplama yöntemleri...

Emekli maaşı zam oranları için geri sayım sona erdi. 2021 yılının başlamasıyla birlikte, emekli maaşı ne kadar olacak sorusu en çok merak edilen konular arasında yerini almıştı. TÜFE ve enflasyon verileri için gözler TUİK'e çevrilirken, SSK, Bağkur ve memur emeklisi maaşı açıklanan verilere göre kesinleşmiş oldu. Emekli olmaya hak kazandıktan sonra alacakları maaş miktarı hakkında fikir sahibi olmak isteyen çok sayıda kişi, bu konuda internette sorgulama yapıyor. İşte, emekli maaş hesaplama hakkında ayrıntılar...

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM 2021!

Sigorta emeklileri internete erişim sağlayabildikleri her yerden e-devlet sistemindeki e-SGK ağı uygulamaları olan '4A emekli aylık bilgisi' ekranında SSK emeklisi, '4B emekli aylık bilgisi' ekranında Bağ-Kur emeklisi, '4C emekli aylık bilgisi' ekranında Emekli Sandığı emeklisi emekli maaşı sorgulama yapabiliyor. Ancak bu işlem için emeklinin e-Devlet Kapısı üzerinde öncelikli olarak güvenli işlem çerçevesinde kimlik doğrulaması gerçekleştirmesi gerekiyor.

4A (SSK) çalışanları emekli aylığı hesaplama işlemi;

Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.

4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:

Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

E-Devlet Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama



SGK ne zaman emekli olabilirim sorgulamasını e-Devlet Kapısı üzerinden yapmak için birkaç adımı tamamlamak gerekiyor. E-Devlet Kapısı portalında ne zaman emekli olabilirim sorgulaması için;

• E-Devlet sistemi resmi adresi "turkiye.gov.tr" adresine giriş yapın.

• E-Devlet Kapısı portalının sağ üst köşesinde yer alan "Giriş Yap" butonuna tıklayarak, e-Devlet giriş ekranına ulaşın.

• E-Devlet giriş ekranında sunulan "e-Devlet şifresi", "mobil imza", "e-imza", "T.C. kimlik kartı" ve "internet bankacılığı" şeklindeki giriş seçeneklerinden birisini kullanarak sisteme giriş yapın.

Portala giriş yaptıktan sonra SGK' nın sistemde bulunan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" uygulamasına ulaşmak için;

E-Devlet portalı ana sayfasının orta kısmında bulunan "Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim" yazan beyaz kutucuğa "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" yazarak, çıkan seçeneklerden doğru olana tıklayın.

İkinci bir alternatif olarak ana sayfada bulunan "e-hizmetler" seçeneğine tıklayarak, kurum listesinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait olan uygulama listesini bularak, "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" seçeneğine tıklayın.

Seçeneklerinden birisini kullanarak, uygulama ekranına ulaşabilirsiniz. Daha sonra hangi sigorta koluna göre emeklilik hesaplaması yapmak istiyorsanız;

• Sigorta kolu (4A/4B/4C) seçimini yapın.

• Hizmete başlama tarihini girin.

• En altta bulunan "Sorgula" seçeneğine tıklayın.

Bu işlemlerle normal şartlardaki emeklilik durumu öğrenilebilir.

SGK Erken Emeklilik Fırsatları

Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalıların özel durumlarına istinaden erken emeklilik fırsatlarından yararlanabilmelerine imkan veriyor. SGK'da bu erken emeklilik fırsatları genellikle "yurtdışı borçlanması", "askerlik borçlanması" ve "doğum borçlanması" şeklinde veriliyor.

Yurtdışı borçlanması ile erken emeklilik için;

• Yurda kesin dönüş yapmak,

• Borçlanılacak süre kapsamında Türkiye' de sigortalılığın bulunmaması,

• Tebliğ edilen süreden en faz 3 ay sonraya kadar borcun ödenmesi,

• Borcun tamamının ödendiğine istinaden yazılı talepte bulunulması.

Askerlik borçlanması ile erken emeklilik için;

• Askerlik hizmetini er veya erbaş olarak yapmış olmak,

• Borçlanmaya ilişkin talep evrakının tesliminden 1 ay sonra borcun ödenmiş olması.

Doğum borçlanması ile erken emeklilik için;

• 4A/4B/4C sigortalılığı olması,

• Evlat edinme halinde çocuğun 2 yaşını doldurmamış olması,

• Doğum başına 720 gün, toplamda da 2160 güne kadar borçlanma (yani en fazla 3 çocuk için 2'şer yıl borçlanma),

Şeklinde temel koşulları bulunmaktadır.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

4A (SGK) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.

4B (BAĞ-KUR) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.