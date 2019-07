"Ne kadar çok bağımlıysanız o kadar kolay kurtuluyorsunuz"

Günde 3 paket sigara içen kişi, tek seansa sigarayı bırakarak hayatın tadına vardı

BURSA - Sigara tiryakileri artık 'Ben çok bağımlıyım kurtulamam' düşüncesinin arkasına sığınamayacak. Uzman Psikolog Çağlar Seziş, kişinin sigaraya ne kadar çok bağımlı ise bırakmasının da o kadar kolay olduğunu söyledi. Sigaranın kendini çeyrek insan haline getirdiğini belirten 54 yaşındaki Vehbi Karabulut ise, tek seansta günde 3 paket içtiği sigaradan kurtuldu.

Biorezonans teknolojisiyle tek seansta sigarayı bırakmak artık imkansız değil. İlk 3 gün idrardan ve terden detoksla vücuttan zararlı maddeler atılırken, 1 haftanın sonunda ise sigaranın tadını bile hatırlanmıyor. Bu güne kadar birçok sigara tedavisinden umduğunu bulamayan kişiler, bu teknoloji sayesinde hayatın tadına yeniden varıyor. Cihazla yapılan işlemle son içilen sigaranın yaydığı elektromanyetik frekansların vücuttan silindiğini belirten Uzman Psikolog Çağlar Seziş, "Buraya gelen kişilerin içtiği son 2 sigarayı tüplere söndürtüyoruz. Tüplerin içeresindeki sigaraları cihaza tanıtıyoruz. Cihaza bağlanan kişi yaklaşık 1 saate yakın süren işlemde nikotin, katran, zehir, zifir ve zararlı tüm maddeleri vücudundan yoğun bir detoksla atmaya başlıyor. İlk 3 gün idrardan ve terleme yolu ile zararlı maddeler vücuttan çıkıyor. 4'üncü gün itibariyle sigaranın tadı unutuluyor. 1 hafta sonra sigaranın tadını hatırlanmıyor. Bu süreç içerisinde kişilerin terlemeleri ve bol su tüketmeleri bu tedavi kadar önemli" dedi.

"Yan etkisi yok"

Bu tedavinin hiçbir şekilde yan etkisi olmadığını ifade eden Seziş, "Başka bir hastalıktan dolayı ilaç kullanan kişiler bile, bu sistemimizden faydalanabiliyor. Çünkü yaptığımız işlemde hiçbir şekilde ilaçla iletişime girmeyecek damlalar veriyoruz. Her türlü yaş aralığında bu tedavi uygulanıyor. Nikotin psikolojik değil, fiziyolojik de bir bağımlılıktır. Psikolojik olarak 'dur' deseniz de fizyolojik olarak beden isteyebilir. Bu sebepten dolayı bizim burada yaptığımız işlemlerle, fizyolojik bağımlılığı da tedavi ediyoruz. Bursa, İzmir ve Almanya'daki şubelerimizde bu tedavinin yanı sıra psikologlarımız da sigaradan kısa sürede kurtulmak için çalışmalarımızda yer alıyor" şeklinde konuştu.

"Ben bırakamam diyen bir daha ağzına sürmüyor"

İlk geldiğinde çoğu kişinin tedaviye anlam veremediğini belirten Seziş, "Fakat işe yaradığını görünce şaşkın bir şekilde buradan ayrılıyorlar. Herkes 'ben çok bağımlıyım kurtulamam' diyor. Ancak kişi ne kadar çok bağımlıysa o kadar çabuk kurtuluyor. Keyfi olarak günde 1-2 tane çilen sigaraların bırakılması biraz daha zor oluyor. Burada en önemli olanı 3 gün boyunca vücuda müsaade etmeleridir. Sigara içmeyip, ter ve idrar ile vücuttan zararlı maddeleri attığımızda bizler galip gelmiş oluyoruz. Ancak buradan çıktığı gibi kapının önünde bir tane dahi olsa sigara içildiğinde yaptığımız hiçbir işlemin anlamı oluyor. Çay, yemek sonrası veya kahve ile içilen sigara alışkanlıkları dahi akıllara gelmiyor. Çünkü içilen çay ve kahvenin tadına sigara bırakıldıktan sonra daha iyi varılıyor. Hatta bir süre sonra sigara dumanından bile rahatsız oluyorlar. Sigara haricinde de kupaların içerisine koyduğumuz tuzundan şekerine, çikolatasından pirincine kadar ne varsa onları kişiyle eşleştirip detoks da yapıyoruz. İç organlardaki yağlanmayı gidererek yaklaşık kilo problemlerine de çözüm buluyoruz" dedi.

45 yıl içtiği sigaraya düşman oldu

Günde 3 paket sigara içen ve KOAH rahatsızlığına yakalanan 57 yaşındaki Vehbi Karabulutoğlu, tek seansta sigaradan kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor. 1 aydır ağzına sigara sürmeyen Karabutoğlu, oğlunun da sigaradan kurtulması için tedavi olmaya getirdi. Sigara içerken evin içinde bile yürümekte güçlük çektiğini belirten Karabulutoğlu, "Son zamanlarda rahatsızlığımdan dolayı sigarayı 2 pakete düşürmüştüm. Ancak bırakamıyordum. Bu tedavi ile sigarayı çok rahatlıkla bıraktım. Hayatımda çok büyük bir değişiklik oldu. Öksürük, balgam ve her sorunumdan kurtuldum. Oğlum da beni gördüğü için hiç düşünmeden buraya geldi. Daha önce çok ilaçlar kullandım. Farklı tedavilere başvurdum. Ama sigarayı bırakamamıştım. Şu anda ağzıma sürmüyorum. Sağlık sorunlarımın yüzde 50'si düzeldi. 45 yıl sigara içtiğim için çok pişmanım. Beni çeyrek insan haline getirmişti. Eskiden evde bile yürüyemiyordum. Sigarayı bıraktıktan sonra, parka çıkıp yürüyüş yapıyorum. Torunlarımla doyasıya eğlenebiliyorum" diye konuştu.

Babası en iyi örneği oldu

Babasının sigarayı bırakacağına dair hiçbir inancının olmadığını belirten 25 yaşındaki Ali Karabulutoğlu ise, "Oksijen makinesine bağlı günde 2 paket sigara içen birinin bunu başarabileceğini düşünmüyorduk. Bundan önce birçok kez farklı tedaviler denedik. Ama hiç biri fayda etmedi. Bu tedaviyle babam sigaradan kurtuldu. O bırakabiliyorsa, bizde hayli hayli bırakabiliriz" şeklinde konuştu.

Sigarayı bırakmaya gelenlerin attığı son paketler balkondaki kutu ve poşetleri doldururken, her maddenin bir titreşime ve farklı frekanslara sahip olduğu gerçeğinden yola çıkılarak uygulanan tedavi sayesinde hastalar sigara gibi kilolarından da kurtulabiliyor.

Kaynak: İHA