"Ne ekersen onu biçersin" atasözü bin 350 metrede gerçeğe dönüştü

"Ne ekersen onu biçersin" atasözü bin 350 metrede gerçeğe dönüştü Verimli yayla toprakları ekeni boş çevirmiyor onu alıyorsun Sırık Yaylası'nın toprağı verimi ile dikkat çekiyor Düzce'de bulunan verimli topraklara sahip Sırık Yaylası, toprağa umudunu eken çiftçileri boş çevirmiyor.

"Ne ekersen onu biçersin" atasözü bin 350 metrede gerçeğe dönüştü

Verimli yayla toprakları ekeni boş çevirmiyor onu alıyorsun

Sırık Yaylası'nın toprağı verimi ile dikkat çekiyor

DÜZCE - Düzce'de bulunan verimli topraklara sahip Sırık Yaylası, toprağa umudunu eken çiftçileri boş çevirmiyor. Yayla toprakları özellikle yaz aylarında üretilen tüm sebze ve meyvelerin dikimini yapan çiftçilerin yüzünü bereketiyle güldürüyor.

Düzce'ye 34 kilometre uzaklıkta bulunan ve en yakın yerleşim yerine 13 kilometre uzaklıktaki bin 350 metre rakımda bulunan Sırık Yaylası'nda, çiftçiler tarlalarda ekim çalışmalarını tamamladı. Özellikle yaz aylarında ekim çalışmalarını yapan çiftçiler, sebze ve meyvelerin dikimlerini yaptı. Sırık Yaylası'nın en büyük özelliği ise toprağının verimli olması. Yaz aylarında Düzce'de üretilemeyen birçok ürün bu yaylada dikildiğinde üretilebiliyor. Özellikle yaylada sırık fasulye, patates, mısır, soğan, kivi, üzüm, çilek, enginar, yer fıstığı, patlıcan, kavun ve karpuz üretimi yapılıyor. Çiftçilerin yüzünü verimi ile güldüren topraklar "Ne ekersen onu biçersin" sözünü bereketli toprakları ile gerçeğe dönüştürüyor.

Yayla havadan görüntülendi

Yaylada hak sahibi olan çiftçiler evlerinin önlerinde ki tarlalarda ki ekim dikim çalışmalarını tamamlamasının ardından, Sırık Yaylası drone ile havadan görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Ahmet Bozdemir tarafından yaylanın havadan görüntüsü halı deseni gibi görüldü. Bölgede 321 yaşında olan ve tabiat anıtı olarak tescillenen tarihi göknarın yanı sıra, çınar, meşe ve karaçam gibi ağaçlarda bulunuyor. Ayrıca Sırık yaylasında tarihi eser kalıntıları da bulunurken, yaylaya yıllık 15 bin yerli ve yabancı turist gidiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş