Ne Bodrum, ne Marmaris, burası Elazığ
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Ne Bodrum, ne Marmaris, burası Elazığ

Elazığ'da 'doğunun gizli denizi' olarak bilinen Hazar Gölü, hem bunaltıcı sıcaklar hem de Covid-19 kısıtlamalarının esnetilmesiyle tatilciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ne Bodrum, ne Marmaris, burası Elazığ
05.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:05

Elazığ'da 'doğunun gizli denizi' olarak bilinen Hazar Gölü, hem bunaltıcı sıcaklar hem de Covid-19 kısıtlamalarının esnetilmesiyle tatilciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Sivrice ilçesinde bulunan, Türkiye'de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü'nün kıyılarına tatilciler ilgi göstermeye başladı. Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Şırnak, Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere birçok şehirden vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle tatil için Hazar Gölü'nü tercih etti. Sıcaktan bunalan vatandaşlar Covid-19 kısıtlamalarının da esnetilmesi ile birlikte gölde suyun tadını çıkardı.

İki ada ve saklı kenti ile dikkat çeken göl, her yaz olduğu gibi bu yıl da apart otel, kamp çadır alanları ile tatilcilere hizmet vermeye başladı. Akdeniz ve Ege'de tatil bölgelerini andıran görüntülerin de oluştuğu göle gelenler, şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlardan da faydalanarak hafta sonunun tadını çıkardı.

"İlgilenilirse Bodrum ve Marmaris'i geçer"

Malatya'dan geldiklerini belirten tatilcilerden Hakan Menteş, "Yüzmeye geldik, ortam güzel. Her şey güzel. İllaki bir iki eksik vardır ama o da zamanla geçer. En azından serinledik ve stres attık. Bundan iyisi can sağlığı. Ortam çok güzel ailecek gelinebilecek bir yer" dedi.

Çok sıcak olduğu için Şırnak'ın Silopi ilçesinden geldiklerini dile getiren Dehle Metin ise, "Serinlemek için burayı tercih ettik. Biraz daha yakın olunca geldik. Bayağı güzel ve serin. Hizmetten de memnunuz ve göl de bayağı güzel. Bodrum ve Marmaris'e de gittik. Buralarla ilgilenilse oraları geçer. Oralar isim çıktığı için rağbet görüyor" ifadelerini kullandı.

"Hafta sonları 5 bin kişi geliyor"

Bu hafta sonu yoğunluk olduğunu belirten bölgedeki bir tesisin işletmecisi İbrahim Bahçeci de, "Bu artış devam edecek. Bu pandemiden sonraki ilk akın. Bundan sonra doluluk bayağı olacak. Tesisimize Diyarbakır'dan geldiğiniz zaman 27 kilometre Elazığ'dan geldiğiniz zaman gölün başlangıç noktasında kalıyor. Hazar Gölü Tabiat Parkı Tatil Köyü diye tabelamız var zaten. Şu an havalar bayağı sıcak insanlar da evde bunaldığı için mecburen sahillere akın ediyorlar. Sahillerde de doluluk artışı bayağı var. Genellikle Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Mardin, Malatya, Elazığ ile İç Anadolu Bölgesinden de Sivas ve Kayseri illerinden vatandaşların yoğunluğu var. Bundan sonra yoğunluk daha da artacak. Temmuz ayının ortası ve Ağustos ayın bitimine kadar bu yoğunluk böyle sürecektir. Hafta sonları da genelde 5 bin kişi geliyor" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Manşet

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