Ndinga Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti
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Ndinga Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un renklerine bağladığı Delvin Chanel Ndinga Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

03.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:06
Ndinga Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti

, 2017'de Loko Moskova takımından 'a geçen orta saha – önlibero oyuncusu Ndinga ile anlaştı.

Antalyaspor'un resmi sağlık sponsoru Antalya Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan Ndinga; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 32 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Bültenler
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