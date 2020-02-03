Ndinga Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un renklerine bağladığı Delvin Chanel Ndinga Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Antalyaspor, 2017'de Loko Moskova takımından Sivasspor'a geçen orta saha – önlibero oyuncusu Ndinga ile anlaştı.
Antalyaspor'un resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan Ndinga; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 32 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.