Galatasaray'ın Yeni Transferi Badou Ndiaye, Alanyaspor Maçını Tribünden Takip Etti

Galatasaray'ın Stoke City'den kadrosuna kattığı Badou Ndiaye, Alanyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Sarı-kırmızılı takımın İngiltere'nin Stoke City ekibinden kiralık olarak kadrosuna kattığı Badou Ndiaye, Alanyaspor mücadelesinde tribündeki yerini aldı. Geçtiğimiz sezon devre arasında 16 milyon euro karşılığında Stoke City'ye satılan ve bu sezon başında 1 milyon euro karşılığında kiralık olarak kadroya dahil edilen Badou Ndiaye, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçti ve ayağının tozuyla Türk Telekom Stadyumu'nda tribündeki yerini aldı.