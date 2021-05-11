Ndao ve Ghezzal'ın menajeri arasında arbede
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Ndao ve Ghezzal'ın menajeri arasında arbede

Ndao ve Ghezzal'ın menajeri arasında arbede
Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği maçın ardından stat koridorunda arbede yaşandı.

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği maçın ardından stat koridorunda arbede yaşandı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadele sonrası Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ile Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao arasında gerginlik çıktı.Hakan Korkmaz ile Ndao arasında çıkan gerginlik sonrası iki tarafı ayırmak için araya Karagümrüklü Koray Altınay girdi. Ndao'nun Hakan Korkmaz'dan şikayetçi olmasının ardından, Korkmaz polisler tarafından gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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