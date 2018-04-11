Ncr'den Polis Okuluna Ziyaret

NCR İnternational Hospital Müdürü Cuma Yıldız Polis haftası etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezini ziyaret ederek, polislerin gününü kutladı.

Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Sertaç Solgun, Yıldız ve ekibini makamında kabul etti. Gece gündüz demeden halkın emniyeti için çalışan polislerin gününü kutladıklarını NCR İnternational Hospital olarak her daim emniyet mensuplarının yanında olduklarını söyleyen Cuma Yıldız, günün anısına NCR İnternational Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Neccar adına Dr. Sertaç Solgun'a çiçek takdim etti. Sınıf Emniyet Müdürü Sertaç Solgun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Yıldız'a teşekkür etti.

Makamdaki görüşmenin ardından, Polis Meslek Eğitim Merkezinde görevli personellere karanfil dağıtılarak günleri kutlandı. - GAZİANTEP