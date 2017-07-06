Nbş'de 'Kota' Sıkıntısı Üretimi Yavaşlattı

Şeker ve nişasta bazlı şeker sanayi kuruluşları, kota artışının halen belirlenmemiş olması nedeniyle üretimlerini yavaşlattıkları, bu durumun şekerli ve gazlı içecek üreticilerine de yansımaya başladığı uyarısını yaparak, kota artışının bir an önce belirlenmesi çağrısı yaptılar.