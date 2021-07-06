NBA yıldızı LeBron James, Fortnite'a geliyor!

Ortaya çıkan sızıntılara göre, Fortnite'a gelecek sıradaki ikon görünümü NBA yıldızı LeBron James olacak. Yakın zamanda vizyona girecek Space Jam: A New Legacy filminden esintilerin olacağı düşünülüyor. İşte detaylar!

Geçmişte battle royale oyunu hakkında doğru sızıntılar yayınlanan güvenilir bir veri madencisine göre basketbolcu ve film yıldızı LeBron James, Fortnite'a yeni ikonik karakter olarak geliyor.

Epic Games'in Sezon 7 içerik güncellemesinin parçalarından olan Loki kostümünün oyuna dahil edildiğinin açıklamasından, sadece birkaç gün sonra LeBron James haberi gündeme bomba gibi düştü. Bu durum gerçekleşirse, LeBron James'in bir video oyununa ilk dahil edilişi olmayacak. LeBron daha önce, Haziran ayında eski atari oyunları tarzında Xbox'a özel bir beat 'em up oyununda ortaya çıkmıştı.

Fortnite'a gelecek olan sonraki ikon NBA yıldızı LeBron James olabilir iddiaları şimdiden oyuncuları heyecanlandırmış durumda. Twitter'da ShiinaBR olarak bilinen oyun sızıntılarıyla ünlü bir kullanıcı, bir sonraki ikon serisinin ünlü basketbolcu LeBron James olacağını doğruladı. Bu iddianın ardından, birkaç sızıntıcı ve veri madencisi de ShiinaBR'ın açıklamasını onayladı.

SPACE JAM: A NEW LEGACY FİLMİNDEN ESİNTİLER OLABİLİR

LeBron James karakterinin tam olarak oyuna nasıl adapte edileceği bilinmese de, 16 Temmuz'da vizyona girecek Space Jam: A New Legacy filminden esintilerin olacağı düşünülüyor.

Hatırlanacağı üzere, Battle Royale oyununa spor ve eğlence dünyasından birçok ünlü isim dahil edilmişti. LeBron James'i de Fortnite'ta görmek oyunseverler için sürpriz olmayacak. Dünyanın ve tarihin en ünlü basketbolcularından birisi olan LeBron James'in yakında vizyona girecek Space Jam: A New Legacy filmi düşünüldüğünde Epic Games'le bir işbirliği yapıldığı düşünülebilir.

Epic Games cephesinden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.