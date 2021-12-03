NBA tarihinin en farklı galibiyeti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder'ı 73 sayılık farkla yenerek NBA rekoru kırdı.

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Grizzlies, Thunder'ı 73 say farkla, 152-79 yenerek NBA tarihinin en farklı galibiyetini aldı. Grizzlies'da Jaren Jackson, 27 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Thunder'ın 73 sayılık tarihi mağlubiyeti, Cleveland Cavaliers'a karşı 17 Aralık 1991'de oynanan maçta Miami Heat'in uğradığı 68 sayılık farkın (148-80) yerini aldı.

Oklahoma City Thunder, şubat ayında ise evinde 57 sayılık bir yenilgi almıştı ve Indiana Pacers'a 152-95 mağlup olmuştu.

NBA'de tüm zamanların en farklı galibiyetleri: