NBA takımlarından Dallas Mavericks, Sloven yıldızı Doncic ile sözleşme yeniledi
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NBA takımlarından Dallas Mavericks, Sloven yıldızı Doncic ile sözleşme yeniledi

NBA takımlarından Dallas Mavericks, Sloven yıldızı Doncic ile sözleşme yeniledi
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Dallas Mavericks, Sloven yıldızı Luka Doncic ile yeni sözleşme imzaladı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Dallas Mavericks, Sloven yıldızı Luka Doncic ile yeni sözleşme imzaladı.

NBA'in sitesinde yer alan açıklamada, Mavericks'in 22 yaşındaki oyun kurucusu Doncic ile beş yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

NBA'de iki kez all-star seçilen Doncic'in sözleşme değerinin 207 milyon dolar olduğu basına yansıdı.

Sloven sporcu, geçen yıl NBA'de 27.7 sayı, 8.6 asist ve 8 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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