NBA sezon ödülleri

En çok gelişme gösteren oyuncu





Pascal Siakam x D'Angelo Russell











Pascal Siakam

Sayı

Ribaund

Asist

Top çalma

Blok

Saha içi yüzdesi %

Üçlük %

Serbest atış %





2017 - 2018

7,3

4,5

2

0,8

0,5

.508

.220

.621





2018 - 2019

16,9

6,9

3,1

0,9

0,7

.549

.369

.785



















D'Angelo Russell

Sayı

Ribaund

Asist

Top çalma

Blok

Saha içi yüzdesi %

Üçlük %

Serbest atış %





2017 - 2018

15,5

3,9

5,2

0,8

0,4

.414

.324

.740





2018 - 2019

21,1

3,9

7,0

1,2

0,2

.434

.369

.780











Yılın En Çok Gelişme Gösteren oyuncusu ödülü, tıpkı MVP ödülü gibi oldukça yakın geçmesi beklenen ödüllerden biri. De’Aaron Fox, ligdeki ikinci sezonunda ortaya koyduğu performansla bu ödül için adı geçen diğer bir oyuncu olsa da başlıktaki iki isim yaptıkları büyük sıçrama ile onun önünde gözüküyor.



Geçtiğimiz sezon Toronto Raptors’ta kenardan gelerek sınırlı bir katkı veren Pascal Siakam, bu sezonun başıyla beraber ilk beşe yerleşti ve muhteşem bir gelişim ortaya koydu. 25 yaşındaki oyuncu artan rolünün ve sorumluluklarının altından başarıyla kalkmayı başardı. Bu sezon, geçen sezonki sayı ortalamasının iki katından yüksek bir ortalamaya ulaşan Siakam, Raptors hücumunun en önemli parçalarından biriydi. Bir uzuna göre oldukça iyi olan topu yönlendirme becerisi, Raptors hücumunun çeşitlilik kazanmasına yardımcı oldu. Geçtiğimiz sezona oranla daha istikrarlı hale getirdiği dış şutu ise Raptors’ın alan paylaşımında ligin en iyi ekiplerinden biri olmasını sağladı. Aynı zamanda oyunun savunma tarafında da oldukça iyi bir performans sergileyen Siakam, birkaç pozisyonu birden savunabilme yeteneğiyle takımına katkı sağladı.



Ödülün diğer adayı olan Brooklyn Nets guardı D’Angelo Russell ise takvimin ilk ayında ligin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Los Angeles Lakers tarafından büyük umutlarla draft edilmesine rağmen bir türlü bekleneni karşılayamayan Russell, ikinci sezonunun sonunda Brooklyn Nets’e takas edilmişti. Nets’teki ilk yılında sakatlıklarla boğuşmasının ardından bu sezon yaptığı sıçrama ise birçoklarının onu bu ödüle aday göstermesinin sebebi oldu. Sayı, asist, ribaund ve şut yüzdesi alanlarında kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Russell, takımını sırtlayarak Doğu Konferansı’nda play-off’a taşımayı başardı. 23 yaşındaki oyuncu gösterdiği bu gelişmenin ödülünü kariyerinde ilk kez All-Star seçilerek aldı.



Geçtiğimiz haftalarda kariyerinin ilk yüzüğünü takan Pascal Siakam, hem şampiyonlukta çok önemli bir rol oynaması hem de gösterdiği gelişimde rakamların nicelik olarak büyüklüğü sebebiyle ödüle daha yakın olan isim gibi gözüküyor. Gece sonunda iki oyuncunun aldığı oylar birbirine yakın olsa da ödülü kazanan tarafın Siakam olduğunu görebiliriz.





Ödül Kime Gider: Pascal Siakam







Yılın savunmacısı





Rudy Gobert x Paul George













Sayı

Ribaund

Asist

Top çalma

Blok

Saha içi yüzdesi %

Üçlük %

Serbest atış %





Rudy Gobert

15,9

12,9

2

0,8

2,3

.669

-

.636





Paul George

28

8,2

4,1

2,2

0,4

.438

.386

.839











Yılın Savunmacısı ödülü, ligin defans uzmanlarından ikisini karşı karşıya getiriyor. Sezonun en iyi savunma takımlarından ikisinin bu alandaki liderleri olan Rudy Gobert ve Paul George, bu ödül için favori konumundaki iki isim.



Her iki oyuncu da savunma kimliğiyle öne çıkan takımlarında önemli roller üstlendi. Gobert, son yıllarda gösterdiği gelişimle ligin en önemli uzun savunmacılarından birine, belki de en iyisine dönüştü ve geçtiğimiz sezon da bu ödülün sahibi olmuştu. Bunaltıcı Utah Jazz savunmasında çemberi koruma görevini üstlenen Gobert, 2.16’lık boyu ve 2.36’lık kulaç uzunluğu ile sezon boyunca rakiplerine karşı pota altını kararttı. Fransız pivot sezon boyunca ligin en çok blok yapan ikinci oyuncusuydu.





Oklahoma City Thunder ile harika bir sezon geçiren Paul George, hem hücum hem de savunma anlamında kariyerinin en iyi sezonunu geride bıraktı. Sezonun son 1,5 aylık periyodunda yaşadıkları düşüşe kadar uzun bir süre ligin en iyi savunma takımı olan OKC’nin bu alandaki başarısında en büyük pay George’a aitti. Oynadıkları maçlarda çoğunlukla rakibin en iyi oyuncusunu tutan 29 yaşındaki oyuncu, ligin en iyi dış savunmacılarından biri olarak rüştünü ispatladı. George’un savunma performansının istatistik kağıdına en net yansıdığı alan ise top çalma kategorisiydi. Sezonu 2,2 top çalma ortalamasıyla bitiren George, bu alanda lig lideriydi.



İki oyuncunun pozisyonlarının farklı olması itibariyle savunmadaki görevleri farklılaşıyor. Bu farklılaşmanın ise Gobert’in lehine olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki, genellikle uzun oyuncuların domine ettiği bir ödül olan Yılın Savunmacısı ödülü son 23 yılda yalnızca dört kez guard ya da forvetler tarafından kazanılabildi. Sezonun en iyi savunmacısın belirleyecek olan ödül öncesinde Rudy Gobert, All-Star rakibine karşı bir adım önde gözüküyor. Fransız oyuncu bu sezon da Yılın Savunmacısı seçilmesi halinde lig tarihinde bu ödülü iki sezon üst üste kazanan dokuzuncu oyuncu olacak.





Ödül Kime Gider: Rudy Gobert







Altıncı adam







Lou Williams x Domantas Sabonis















Sayı

Ribaund

Asist

Top çalma

Blok

Saha içi yüzdesi %

Üçlük %

Serbest atış %





Lou Williams

20

3

5,4

0,8

0,1

.425

.361

.876





Domantas Sabonis

14,1

9,3

2,9

0,6

0,4

.590

.529

.715











Yakın geçmesi beklenen ödüllerin ardından kazananın büyük ölçüde belli olduğu bir ödüle geldik. Ödül için finale kalan üç isim var ancak Los Angeles Clippers guardı Lou Williams, sezon boyunca gösterdiği performansla rakiplerinin oldukça önünde gözüküyor.



Yılın Altıncı Adamı ödülünü daha önce iki kez kazanma başarısı gösteren Lou Williams, bu sezon da benzer bir rolde kenardan gelerek takımına muhteşem bir katkı verdi. Williams sezon boyunca oynadığı 75 maçın yalnızca birinde ilk beşte yer aldı. Sezon genelinde bench’inden en çok katkı alan takım olan Clippers’ta Lou Williams ve Montrezl Harrell gibi oyuncuları kenardan oyuna dahil edebilmek koç Doc Rivers adına oldukça önemliydi. Sezon boyunca takımının skor yükünü çeken Williams, kritik anlarda da Clippers’ın topu emanet ettiği oyuncuydu.



Sezonun beklenmedik çıkışlarından birine imza atan Domantas Sabonis ise ödülün bir diğer adayı. Sezona pivot rotasyonunda Myles Turner’ın arkasında başlayan Sabonis, kenardan gelerek harika bir performans ortaya koydu ve dakikalarını arttırmayı bildi. Litvanyalı pivot sezon ilerledikçe pota altında elit bir bitiriciye dönüştü ve ligin en sağlam ribaundcularından biri olduğunu kanıtladı.



Her iki oyuncu da kenardan gelerek takımlarına çok iyi katkı verseler de Lou Williams’ın bu ödülü kariyerinde üçüncü kez kazanacağını öngörmek mümkün. Takımının bir numaralı hücum silahı ve top yönlendiricisi olan Williams’ın yarattığı etki ile rotasyonun sağlam bir parçası olan Sabonis’in etkisini karşılaştırmak pek adil gözükmüyor. 32 yaşındaki Williams kariyerine böyle devam ederse bu ödülün adını Lou Williams Özel Onursal Ödülü” olarak değiştirmek gerekebilir.





Ödül Kime Gider: Lou Williams







Çaylak





Luka Doncic x Trae Young













Sayı

Ribaund

Asist

Top çalma

Blok

Saha içi yüzdesi %

Üçlük %

Serbest atış %





Luka Doncic

21,2

7,8

6

1,1

0,3

.427

.327

.716





Trae Young

19,1

3,7

8,1

0,9

0,2

.418

.324

.829











Yılın Çaylağı yarışması, sezonun belki de tartışmaya en kapalı ödülü. Sezonun ilk gününden itibaren diğer çaylaklara oranla çok daha iyi bir sezon geçiren Luka Doncic, bu ödül için açık ara favori durumunda. Sezona oldukça formsuz girmesinin ardından All-Star arası sonrasında iyi bir dönem geçiren Trae Young ise ödülün bir diğer adayı.



Bireysel istatistik, takım başarısı ve istikrar gibi bütün parametrelerde Luka Doncic’in Young’a üstünlüğü bulunuyor. Genç yaşlarına rağmen takımlarının hücumda direksiyonu emanet ettiği iki isimden Doncic, bu yükün altından daha başarılı kalkan taraf oldu.



Tarihi bir çaylak sezonunu arkasında bırakan Luka Doncic, ligdeki ilk sezonunda 20 sayı, 5 ribaund, 5 asist ortalamalarını aşmayı başardı ve lig tarihinde bunu başaran beşinci oyuncu oldu. Sloven oyuncu pasları, crossoverları, mesafe tanımayan üçlükleri ve kritik anlarda attığı basketleriyle de sezonun sosyal medyada en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Avrupalı basketbol severler onun bu performansına aşina olsa da oynadığı sezon, ligin son yıllarda gördüğü en iyi çaylak sezonlarından biriydi.



Sezona düşük şut yüzdeleriyle başlayan ve sonradan açılan Trae Young ise Doncic’in gölgesinde kalmasına rağmen hatırlanacak bir çaylak performansı ortaya koydu. Özellikle şubat ayında harika bir form grafiği yakalayan Young, geç açılmanın bedelini ödülü kaptırarak ödeyecek gibi gözüküyor.



Yılın Çaylağı ödülü sezonun sadece ikinci yarısı baz alınarak verilseydi Doncic karşısında Young’ın bir şansı olabilirdi. Ancak durum böyle değil ve bu sezonki çaylak sınıfının arasından belirgin bir şekilde sıyrılan Luka Doncic, çok yüksek bir ihtimalle Yılın Çaylağı ödülünün bu sezonki sahibi olacak. Sloven oyuncu ödülü eve götürmesi halinde lig tarihinde Pau Gasol’den sonra bu ödülü kazanan ikinci Avrupalı oyuncu olacak.





Ödül Kime Gider: Luka Doncic







Koç





Mike Budenholzer (Milwaukee Bucks) x Mike Malone (Denver Nuggets)













Galibiyet

Mağlubiyet

Hücum verimliliği

Savunma verimliliği





Milwaukee Bucks

60

22

113,5 (Lig dördüncüsü)

104,9 (Lig lideri)





Denver Nuggets

54

28

112,1 (Lig yedincisi)

108 (Lig onuncusu)











Yılın Koçu ödülü iki Mike’ı karşı karşıya getiriyor. Fakat Mike’lara geçmeden önce Los Angeles Clippers ile oldukça iyi bir sezonu geride bırakan Doc Rivers’a bir parantez açmak gerek. Clippers’a oynattığı oyunla taraflı tarafsız herkesin beğensini kazanan Rivers, beklentileri aşarak takımını play-offa taşımayı da başarmıştı. Ancak ödülün diğer iki adayı şu an için onun biraz ilerisinde gözüküyor.



Geçtiğimiz yaz Milwaukee Bucks’ın başına geçen Mike Budenholzer birçoklarına göre bu ödülün en büyük favorisi. Bir önceki sezonda 44 maç kazanan Bucks’ı bir sezonda 60 galibiyet alan bir takım haline getiren tecrübeli koç oldukça büyük bir başarıya imza attı. Budenholzer, Giannis Antetokounmpo’nun etrafına kurduğu düzenle izlemesi oldukça keyifli bir takım yaratmayı başardı. Giannis’in etrafına yerleştirdiği şutörlerle üç sayılık atışlara dayalı bir hücum felsefesi benimseyen Budenholzer, bu felsefesini sahaya oldukça başarılı bir şekilde uyguladı. Normal sezonun en çok maç kazanan takımı olan Bucks hem hücum hem de savunma alanında ligin tepesindeydi. Budenholzer’ın ekibi savunma verimliliğinde birinci, hücum verimliliğinde ise lig dördüncüsüydü.



Bir sezon içerisinde takımına seviye atlatan bir diğer isim ise Denver Nuggets koçu Mike Malone. Takımın başında dördüncü sezonunu geçiren Malone, diğer bütün sezonlarda olduğu gibi her sene galibiyet sayısını arttırmayı başardı ve sezonu 54 galibiyetle Batı Konferansı’nın ikinci sırasında tamamlamayı başardı. Malone, rotasyonun önemli parçaları sezon boyunca sakatlıkla boğuşmasına rağmen takımındaki her oyuncudan maksimum katkı alarak önemli bir başarı ortaya koydu. Nuggets’ın en çok gelişme gösterdiği alan ise oyunun savunma kısmıydı. Yıllardır ligin kötü savunma takımları arasında yer alan Malone’un ekibi, bu sezon bu alanda gösterdiği gelişimle ligin en iyi on savunmasından biriydi.



Her iki koç da şampiyonluğa ulaşamamış olsa dahi taraftarları adına umut vadeden sezonları geride bıraktı. Ancak Budenholzer’ın Milwaukee Bucks’ta yarattığı dönüşüm, Malone’a oranla bir benze daha etkileyici gözüküyor. Budenholzer, ortalama bir play-off takımını gerçekçi bir şampiyonluk adayı haline getirdi ve bu değişim Yılın Koçu ödülünü sonuna kadar hak ediyor.





Ödül Kime Gider: Mike Budenholzer