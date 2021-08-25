NBA şampiyonu Bucks, başantrenörü Budenholzer'ın sözleşmesini yeniledi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks, başantrenörü Mike Budenholzer'ın sözleşmesini uzattı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks, başantrenörü Mike Budenholzer'ın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 sezondur takımın başında bulunan 52 yaşındaki Budenholzer ile çok yıllı kontrat imzalandı. ABD basını, sözleşmenin süresinin 3 yıl olduğunu öne sürdü.

Bucks, Budenholzer yönetiminde son 3 yılın en iyi normal sezon galibiyet yüzdesini (162 galibiyet, 65 mağlubiyet) yakalamış ve geçen sezon 1971'den sonra tarihinin ikinci NBA şampiyonluğuna ulaşmıştı.

2015 ve 2019'da NBA'de yılın başantrenörü seçilen Budenholzer, 2013'ten 2018'e kadar Atlanta Hawks'ı çalıştırmış, öncesinde ise 17 yıl boyunca San Antonio Spurs Başantrenörü Gregg Popovich'in yardımcılığını yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer