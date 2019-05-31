NBA Play-Off final heyecanı başladı! Toronto Raptors 118-109 Golden State Warriors
NBA Play-Off Final mücadelesi Toronto Raptors - Golden State Warriors karşılaşmasıyla geçtiğimiz gece başladı. Toronto Raptors, Golden State Warriors'ı ağırlayarak, maçta 118-109'lik galibiyetle 1-0 öne geçti. İlk serinin kazananı kim?
NBA'in heyecanla beklenen mücadelesi geçtiğimiz gece Golden State Warriors ile Toronto Raptors karşılaşmasıyla başlamış oldu. Kıyasıya rekabetin olduğu açta kazana taraf kim oldu? Toronto Raptors - Golden State Warriors hangi kanalda? Toronto Raptors - Golden State Warriors final maçı ne zaman?
KEVİN DURANT MAÇTA YER ALMADI
Perşembe gecesi 04.00'de S Sport'ta ekranlara gelen Toronto Raptors - Golden State Warriors karşılaşmasında, Toronto Raptors, ilk çeyreği 25-21, ikinci çeyreği ise 59-49 önde kapattı. Kevin Durant sakatlığından ötürü maçta yer alamasa da Golden State Durant'ın yokluğunu hissettirmedi. Mücadele boyunca hızını alamayan Siakam, karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 88-81 önde tamamlayan Raptors'ta üst üste 11 sayı buldu ve farkın kapanmasına izin vermedi. Böylece son çeyrek sonunda Raptors sahadan 118-108 galibiyetle ayrıldı.
MAÇIN GALİBİ PASCAL SİAKAM OLDU
Pascal Siakam 39 dakika sahada kalırken 32 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 1 top çalma ve 2 blok yaparak maçın yıldızı olmayı başardı. Siakam'ın ardından, Kawhi Leonard ise 43 dakikada 23 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistlik performansı ile adından söz ettiren diğer isim oldu.
İKİNCİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Golden State Warriors'ın en skorer ismi kuşkusuz Stephen Curry oldu. Curry, 34 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle oynarken Draymond Green 10 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle triple-double yaptı. Final mücadelesinin ikinci maçı 3 Haziran Pazartesi günü TSİ 03:00'da yapılacak. İlk maçta olduğu gibi ikinci maça da Toronto Raptors ev sahipliğini sürdürecek.
TORONTO RAPTORS - GOLDEN STATE WARRİORS NBA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
31 Mayıs'ta ekrana gelen ilk final karşılaşmasının ardından diğer final mücadelelerinin ne zaman olduğu merak ediliyor. İşte Toronto Raptors - Golden State Warriors final karşılaşmaları:
2. Maç - 3 Haziran Pazartesi, (03:00) Golden State Warriors -Toronto Raptors
3. Maç - 6 Haziran Perşembe, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors
4. Maç - 8 Haziran Cumartesi, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors
5. Maç - 11 Haziran Salı, (04:00) Golden State Warriors – Toronto Raptors
6. Maç - 14 Haziran Cuma, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors
7. Maç-17 Haziran Pazartesi, (03:00) Golden State Warriors – Toronto Raptors