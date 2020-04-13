NBA oyuncusu Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüsten hayatını kaybetti
NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves'ta forma giyen Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns hayatını kaybetti.
13.04.2020 23:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 23:10
NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves'ta forma giyen Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns hayatını kaybetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, bir aydan fazla süredir tedavi gören Jacqueline Towns'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, "Jacqueline son derece sevgi dolu bir insandı. Towns ailesi büyük kayıplarından dolayı oldukça üzgündür." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA