NBA ne zaman başlayacak? NBA ilk maç nerede oynandı? NBA derbisinde hangi oyuncular var?
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NBA ne zaman başlayacak? NBA ilk maç nerede oynandı? NBA derbisinde hangi oyuncular var?

Koronavirüs salgını sebebiyle 5 aydır oyunlar iptal edildi. Sezona ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan 2 maçla devam edildi. 30 temmuz'u 31 Temmuz'a bağlayan gecede oynandı.

NBA ne zaman başlayacak? NBA ilk maç nerede oynandı? NBA derbisinde hangi oyuncular var?
31.07.2020 15:02 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:12

NBA YENİ FORMATIYLA EKİBİ NASIL OLACAK?

Pandemi dönemi öncesinde konferanslarda ilk 8 sırada yer alan takımlar ile ilk 8'e 6 veya daha az galibiyet farkı bulunanlar, yeni formatta yollarına devam edecek.

NBA ne zaman başlayacak? NBA ilk maç nerede oynandı? NBA derbisinde hangi oyuncular var?

NBA'in yeni formatında yer alan 13 batı ve 9 doğu ekibi şöyle:

Batı Konferansı: Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs ve Phoenix Suns.

Doğu Konferansı: Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Orlando Magic ve Washington Wizards.

Salgın öncesinde elde ettiği sonuçlarla söz konusu kriterleri karşılayamayan Doğu Konferansı'nda Chicago Bulls, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, New York Knicks, Cleveland Cavaliers ve Detroit Pistons, Batı Konferansı'nda ise Golden State Warriors ve Minnesota Timberwolves yeni formatlı ligde yer alamayacak.

NBA ne zaman başlayacak? NBA ilk maç nerede oynandı? NBA derbisinde hangi oyuncular var?

YENİ FORMATTA PLAY-OFF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

NBA yeni play-off turnuvası önceki sezon ile aynı kalacak. 16 takım olarak mücadele edilecek. Bu mücadeleler, 17 Ağustos ayında, konferans yarı finalleri 31 Ağustos'ta, konferans finalleri ise 15 Eylül'de,NBA Finalleri ise 30 Eylül'de başlayacak. Salgının tekrarlanması ve çoğalması durumunda tarihler değişebilir. Aksi halde sezon en geç 13 Ekim'de başlayacak.

NBA ne zaman başlayacak? NBA ilk maç nerede oynandı? NBA derbisinde hangi oyuncular var?

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