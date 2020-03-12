NBA koronavirüs nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı
12.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:15
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı.
NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz takımı oyuncularından birinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com