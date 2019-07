NBA’in yeni Kanadalı yıldızı: Nickeil Alexander-Walker

“Neredeyse bütün hayatım boyunca Shai’yle birlikte basketbol oynadım. Lisedeyse birbirimizde karşı basketbol oynamaya başladık. Şimdi yeniden birbirimize karşı oynayacağız ama bu sefer NBA’deyiz. Burası hem benim hem de onun için bir rüyaydı. Ama şimdi her ikimizde buradayız…”



Nickeil Alexander-Walker, 2018 NBA Draftı’nda 11. sıradan seçilen Shai Gilgeous-Alexander’ın kuzeni. Tıpkı Shai gibi atletik, akıllı ve bu oyuna aşık. Kuzeni yeni sezonda Oklahoma City Thunder forması giyecek. Walker ise yeni genç çekirdeğiyle dikkatleri çeken New Orleans Pelicans’ın kadrosunda olacak. Peki Nickeil’ın oyununda ilk olarak neler göze çarpıyor? Hangi özelliklerini geliştirmesi gerekiyor? Çaylak sezonunda neler yapabilir?





Künye









Doğum Tarihi: 2 Eylül 1998 (20 yaşında)

198 cm, 92 kg

Kolej: Virginia Tech

Pozisyon: Şutör Guard/ İki Numara

Hücum rolü: Takımın ikinci oyun kurucusu olarak set oynatmak veya nokta şutör olmak

Savunma rolü: Sert, bire bir savunmacı

En iyi yaptığı iş: Kanat açıklığını kullanarak kendisine pozisyon hazırlamak

Geliştirmesi gereken yönleri: Temaslı hücum ve sert savunma











Artıları







Nickeil’ın 1,98’lik boyu ve 2,09’luk kanat açıklığıyla bir guard olması büyük avantaj. Çoğu çaylak oyuncunun fiziksel eksiklikleri göze çarpar ancak Walker, özellikle vücudunun üst bölümündeki kas kütlesiyle gayet ideal fizikte bir NBA oyuncusu. 2016’daki NCAA Elite 24’ten beri yaklaşık 11 kilo kas kazandığını da not düşmekte fayda var.



Bu fiziksel gücü Alexander-Walker’ın penetre, pick&roll ve kat özelliklerini değerli kılıyor. Ancak bunları yaparken basketbol aklının da ne kadar üst seviyelerde olduğunu görebiliriz. Forvetlerden oynanan pick&roll, devrilen oyuncunun yapacaklarına bağlıdır ama Walker, perdeyi aldıktan sonra perde yönünün tersine gidiyor daha sonra yeniden yön değiştirerek pozisyonu bitiriyor. Yani perdeyi kullanarak rakip savunma rotasyonunun afallatıyor.



Alexander-Walker’ın çok iyi bir şut mekaniği olduğu söylenebilir. Ayrıca isabet oranı yüksek.



Nickeil, bunların yanı sıra oyun aklını harika top hâkimiyetiyle birleştiriyor. Eğer kurgulanmış bir hücum söz konusuysa pas dağıtımları ve perdeleriyle takımına avantaj sağlıyor. Geçiş hücumlarında veya yaratıcı durumlarda yön değişimi, farklı açılardan gönderdiği paslar ve parmak hassasiyetiyle takımına avantaj sağlıyor.



Walker’ın kanat açıklığı hücumda çok iş gördüğü gibi savunmada da bir o kadar etkili. Guard ve kısa forvet pozisyonlarını savunabiliyor. Genç yetenek, adam değişim savunmasında geleneksel bir uzunla karşılaşırsa faul yapmaktan başka bir çaresi yok ancak modern tarzda, (şut tehdidi olan, forvetlerden penetre etme yeteneği olan) kısmen fizik sorunu olan bazı uzunlara karşı gayet etkili.





Eksileri





Fiziği her ne kadar onun avantajı olsa da bacak kısımlarının çok ince olduğu göze çarpıyor. Eğer elit bir NBA oyuncusu olmak istiyorsa vücudunu biraz daha geliştirmeli.



Temastan fazla hoşlanmıyor. Walker’ın temastan hoşlanmaması iyi değil çünkü NBA’deki kısalar genelde faullerle durduruluyor ve Nickeil Alexander-Walker, geçtiğimiz sezon maç başı ortalama 3,7 serbest atış kullandı. Yani her maçta ortalama yaklaşık dört kez çizgiye gitti. Bu, NBA’de iyi bir kısa oyuncusu olmak isteyen bir oyuncu için çok düşük bir rakam.



Dripling yeteneği yüksek değil. Top hâkimiyeti ve pas özelliği göz kamaştırıcı ancak dripling esnasında ulaştığı hız, delici penetreler ve dip oyunları için şu an yetersiz bir seviyede.



Nickeil, takım arkadaşlarıyla hücumda olduğu kadar savunmada da iletişim halinde olmalı. Kolej kariyerindeki bazı maçlarda gereksiz ikili yardım yaptığı e bire birde savunduğu oyuncuyu boş bıraktığı görülüyordu. Bu problemler NBA’de de devam ederse süresi ve rolü kısıtlanacaktır.





Kolej kariyeri









Maç: 34

Sayı ortalaması: 16,2

Ribaund ortalaması: 4,1

Asist ortalaması: 4,0

Blok ortalaması: 0,5

Top çalma ortalaması: 0,8

İsabetli şut yüzdesi: %49,9

İsabetli serbest atış yüzdesi: %76,3

İsabetli üç sayı yüzdesi: %38,3 (Maç başına 4.6 denemede 1.7 isabet)

Doğru şut yüzdesi: %58,6

Takım içerisindeki asistlerin %18,7’sini yaptı.