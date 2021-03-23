NBA'in efsane basketbolcularından Elgin Baylor yaşamını yitirdi
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NBA'in efsane basketbolcularından Elgin Baylor yaşamını yitirdi

23.03.2021 00:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 00:13
NBA'in efsane basketbolcularından Elgin Baylor yaşamını yitirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın formasını 1958'den 1971'e kadar giyen Elgin Baylor, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın formasını 1958'den 1971'e kadar giyen Elgin Baylor, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, NBA Şöhretler Listesi'nin üyesi olan, 11 kez all-star seçilen Baylor, ilerleyen yaşı nedeniyle Los Angeles kentinde hayata gözlerini yumdu.

Unutulmaz oyuncunun ölüm anında ailesinin de yanında olduğu ifade edildi.

Kariyerinde 27,4 sayı, 13,5 ribaunt ve 4,3 asist ortalamalarını yakalayan ABD'li basketbolcu, 1976'dan 1979'a kadar New Orleans Jazz'ın başantrenörlüğünü üstlenmiş, 1986-2008 yılları arasında da Los Angeles Clippers'ta yöneticilik yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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