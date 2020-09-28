NBA final maçları | NBA finali ne zaman? NBA'de finale kim çıktı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

NBA final maçları | NBA finali ne zaman? NBA'de finale kim çıktı?

28.09.2020 09:21 | Son Güncelleme: 28.09.2020 09:25
NBA final maçları | NBA finali ne zaman? NBA'de finale kim çıktı?

National Basketball Association yani kısaca NBA olarak anılan basketbol ligi, ABD'de kurulmuş bir profesyonel basketbol ligidir. NBA final maçları | NBA finali ne zaman? NBA'de finale kim çıktı?

2020 NBA Doğu Konferansı tamamlandı ve böylece Batı Konferansı şampiyonu olan LA Lakers ile NBA finallerinde karşı karşıya gelecek isim belli oldu.

NBA FİNAL MAÇLARI SON DURUM

Miami Heat, Boston Celtics'i 125-113 mağlup ederek, seri durumunu 4-2'ye getirdi.

Miami Heat - Boston Celtics müsabakasında Bam Adebayo 32 sayı, 14 ribaund, 5 asist ile adından çokça söz ettirdi, Jayson Tatum 24 sayı, 7 ribaund, 11 asist ile maçı tamamladı.

NBA FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

NBA'de final serisi ise ülkemizde çarşambayı perşembeye bağlayan gece (01.10.2020) TSİ 04:00'te başlayacak.

NBA'DE FİNALE KİM ÇIKTI?

Miami Heat, Boston Celtics'i mağlup ederek NBA Finalleri'nde Lakers'ın rakibi oldu.

İlgili Haberler

Bayern Münih - Sevilla maç sonucu kaç kaç? Süper Kupa Finali Bayern Münih - Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı takip!
Bayern Münih - Sevilla maç sonucu kaç kaç? Süper Kupa Finali Bayern Münih - Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı takip!
23 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef MasterClass Oyunu'nu kim kazandı?
23 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef MasterClass Oyunu'nu kim kazandı?
Galatasaray'ın UEFA play-off eleme turu muhtemel rakibi belli oldu mu? Galatasaray kimle eşleşecek? Williem II mi Rangers mı?
Galatasaray'ın UEFA play-off eleme turu muhtemel rakibi belli oldu mu? Galatasaray kimle eşleşecek? Williem II mi Rangers mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Angela Merkel Süleyman Soylu
Magazin Gülay Aleyna Tilki Meryem Uzerli Kenan İmirzalıoğlu
Spor Sörloth Fatih Terim Murat Şahin Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: NBA final maçları | NBA finali ne zaman? NBA'de finale kim çıktı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 09:26:34. #1.15#
title