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NBA ekibi Los Angeles Clippers, Reggie Jackson'ı kadrosuna kattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers, Detroit Pistons'tan ayrılan oyun kurucu Reggie Jackson'ı kadrosuna kattı.

21.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:54
NBA ekibi Los Angeles Clippers, Reggie Jackson'ı kadrosuna kattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından , Detroit Pistons'tan ayrılan oyun kurucu Reggie Jackson'ı kadrosuna kattı.


NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsünde bulunan 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu Jackson ile sözleşme imzalandığı belirtildi.


Kariyerine 2011'de Oklahoma City Thunder'da başlayan Jackson, 2015'te Detroit Pistons'a imza atmıştı.

Jackson, bu sezon Pistons'ta çıktığı 14 maçta 14,9 sayı, 5,1 asist, 2,9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

Kaynak: AA
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