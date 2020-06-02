NBA efsanesi Wes Unseld hayatını kaybetti Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımları Washington Wizards ve Baltimore'un efsane oyuncularından Wes Unseld 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımları Washington Wizards ve Baltimore'un efsane oyuncularından Wes Unseld 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Ailesinden yapılan açıklamada, son zamanlarda sağlık sorunları yaşayan Unseld'ın bu sabah hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

ABD'li savunma oyuncusu tüm kariyerini Washington Wizards ve Baltimore'da geçirmiş, 1968-1969 sezonunda hem yılın çaylağı hem de en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek tarihte bunu başaran iki oyuncudan biri olmuştu.

Beş kez all-star seçilen Unseld, NBA'de 4 finale çıkarken 1977-1978 sezonunda Washington Wizards ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Unseld, 1988'de basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem, antrenör ve diğer önemli kişilerden oluşan Şöhret Müzesi'ne (Basketball Hall of Fame) girmişti.

Kaynak: AA