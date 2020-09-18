NBA Doğu Konferansı finalinde Heat, Celtics karşısında 2-0 önde
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NBA Doğu Konferansı finalinde Heat, Celtics karşısında 2-0 önde

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics'i 106-101 yenen Miami Heat, Doğu Konferansı finalinde 2-0 öne geçti.

NBA Doğu Konferansı finalinde Heat, Celtics karşısında 2-0 önde
18.09.2020 09:57 | Son Güncelleme: 18.09.2020 10:00

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics'i 106-101 yenen Miami Heat, Doğu Konferansı finalinde 2-0 öne geçti.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Doğu Konferansı finalinin ikinci karşılaşmasında ilk çeyreği 31-28 önde kapatan Celtics, ilk yarıda farkı 13'e çıkardı. Üçünü ve dördüncü çeyrekte daha etkili olan Heat karşılaşmadan 106-101 galip ayrıldı.

Heat'te Goran Dragic 25 sayı ve Bam Adebayo 21 sayı, 4 asist, 10 ribaunt üretti.

Celtics cephesinde Kemba Walker'ın 23 sayı 7 ribaunt, Jayson Tatum ve Jaylen Brown'ın 21'er sayılık performansları galibiyete yetmedi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Berad Büyük
Berad Büyük
AA Editörü
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