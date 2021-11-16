NBA'den Timberwolves'a 250 bin dolar ceza - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NBA'den Timberwolves'a 250 bin dolar ceza

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
NBA'den Timberwolves'a 250 bin dolar ceza

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, sezon öncesi şehir dışında hazırlık kampı düzenleyen Minnesota Timberwolves'a 250 bin dolar para cezası verdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, sezon öncesi şehir dışında hazırlık kampı düzenleyen Minnesota Timberwolves'a 250 bin Dolar para cezası verdi.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada cezaya gerekçe olarak Timberwolves'un eylül ayının başında Miami kentinde gerçekleştirdiği antrenmanlar gösterildi.

Lig kuralları, takımların sezon öncesi kendi şehirleri dışında antrenman yapmasına izin vermiyor.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title