NBA'den Timberwolves'a 250 bin dolar ceza
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, sezon öncesi şehir dışında hazırlık kampı düzenleyen Minnesota Timberwolves'a 250 bin dolar para cezası verdi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, sezon öncesi şehir dışında hazırlık kampı düzenleyen Minnesota Timberwolves'a 250 bin Dolar para cezası verdi.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada cezaya gerekçe olarak Timberwolves'un eylül ayının başında Miami kentinde gerçekleştirdiği antrenmanlar gösterildi.
Lig kuralları, takımların sezon öncesi kendi şehirleri dışında antrenman yapmasına izin vermiyor.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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