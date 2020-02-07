Haberler » Spor » NBA'deki Türk derbisinde kazanan Ersanlı Bucks - Spor

NBA'deki Türk derbisinde kazanan Ersanlı Bucks

Amerikan Ulusal Basketbol (NBA) Ligi dün gece oynanan 5 maçla devam etti.

07.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:26
NBA'deki Türk derbisinde kazanan Ersanlı Bucks

Amerikan Ulusal (NBA) Ligi dün gece oynanan 5 maçla devam etti.

Milli basketbolcular Ersan İlyasova'nın takımı ile 'ın formasını giydiği 76ers'ın karşı karşıya geldiği mücadelede gülen taraf 112-101'lik skorla Ersan İlyasova'nın ekibi Milwaukee Bucks oldu. Bucks'ın Yunan süper yıldızı Giannis Antetokounmpo 36 sayı 20 ribaund ile double-double yaptı ve takımının galibiyetinde başrol oynadı. Milwaukee'de milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 6 dakika süre aldığı karşılaşmada 2 sayı 2 ribaundluk performans sergiledi. Philadelphia 76ers'da ise milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 12 sayı, 3 ribaund ve 1 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

NBA'de dün gece oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şu şekilde: New York Knicks – Orlando Magic: 105-103Chicago Bulls – New Orleans Pelicans: 119-125Milwaukee Bucks – Philadelphia 76ers: 112-101Portland Trail Blazers – San Antanio Spurs: 125-117

Los Angeles Lakers – Houston Rockets: 111-121


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler