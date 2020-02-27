NBA'deki Türk derbisi Cedi Osman'ın

27.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:35

NBA'de Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında karşılaştığı Furkan Korkmaz'ın ekibi Philadelphia 76ers'ı 108-94 mağlup etti. Mücadelede Furkan 14 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile oynarken, Cedi Osman ise 5 sayı, 3 ribaund ve 1 asistle maçı tamamladı.

NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti. Türk derbisinde Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers ile Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Quicken Loans Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Cleveland 108-94 kazandı ve ligdeki 17. galibiyetini elde etti. Cleveland'da Cedi Osman 16 dakika süre aldığı karşılaşmada 5 sayı, 3 ribaund ve 1 asistle oynarken, Colin Sexton 28 sayı, 2 asist, Tristan Thompson 14 sayı, 13 ribaund ve Larry Nance Jr. 13 sayı, 15 ribaund ile oynayarak takımına katkıda bulundu. Bu sezonki 23. yenilgisini alan Philadelphia'da ise Furkan Korkmaz 24 dakika parkede kaldı ve 14 sayı, 2 asist ve 1 ribaund üretti. Takımda ayrıca Shake Milton 20 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve Alec Burks 13 sayı, 2 asist, 2 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları ise şöyle:

Cleveland Cavaliers: 108 - Philadelphia 76ers: 94

Charlotte Hornets: 107 - New York Knicks: 101

Washington Wizards: 110 - Brooklyn Nets: 106

Atlanta Hawks: 120 - Orlando Magic: 130

Miami Heat: 126 - Minnesota Timberwolves: 129

Houston Rockets: 140 - Memphis Grizzlies: 112

San Antonio Spurs: 103 - Dallas Mavericks: 109

Phoenix Suns: 92 - Los Angeles Clippers: 102

Utah Jazz: 103 - Boston Celtics: 114

(İHA)

Kaynak: İHA