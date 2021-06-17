NBA'de "yılın çaylağı" Charlotte Hornets'tan LaMelo Ball oldu
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NBA'de "yılın çaylağı" Charlotte Hornets'tan LaMelo Ball oldu

NBA'de 'yılın çaylağı' Charlotte Hornets'tan LaMelo Ball oldu
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets forması giyen LaMelo Ball, "yılın çaylak oyuncusu" seçildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets forması giyen LaMelo Ball, "yılın çaylak oyuncusu" seçildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre bu sezon 51 maçta 15,7 sayı, 6,1 asist, 5,9 ribaunt, 1,6 top çalma ortalamalarıyla oynayan 19 yaşındaki ABD'li basketbolcu, oylamada rakiplerini geride bırakarak yılın çaylağı ödülünü kazandı.

Oylamada Minnesota Timberwolves'tan Anthony Edwards ikinci, Sacramento Kings'ten Tyrese Haliburton ise üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan Ball, Larry Johnson (1991-92) ve Emeka Okafor'dan (2004-05) sonra bu ödülü kazanan üçüncü Charlotte oyuncusu oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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