NBA'de yeni rekor: James Harden'dan rakip filelere 59 sayı

01.11.2019 11:53

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Washington Wizards'ı 159-158 yenen Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden rakip potaya 59 sayı göndererek yeni rekora imza attı. Maç NBA tarihinin en çok sayı üretilen 3. müsabakası olarak kayıtlara geçti.



NBA heyecanı perşembe akşamı oynanan 11 maçla devam etti. Washington Wizards'ın Houston Rockets'ı ağırladığı mücadelede, normal sürede tamamlanmasına karşın toplamda 317 sayı atıldı. Rockets, James Harden'ın 59 sayı ve 9 asistlik performansının da yardımıyla sahadan 159-158 galip ayrıldı. Harden maçın bitimine 2.7 saniye kala kullandığı serbest atışla takımına galibiyeti getirdi. Euronews.com'da Görüntüle