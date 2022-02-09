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NBA'de Wizards forması giyen Beal sezonu kapattı

AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
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NBA'de Wizards forması giyen Beal sezonu kapattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Washington Wizards'ın all-star şutör gardı Bradley Beal, sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Washington Wizards'ın all-star şutör gardı Bradley Beal, sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 Ocak'taki Memphis Grizzlies maçında sol elinin üstüne düşen 28 yaşındaki Beal'ın, bileğindeki bağlarda oluşan yırtık için ameliyat edilmesi gerekecek.

Kariyerinde 3 kez all-star seçilen Beal'ın bu sezon 23,3 sayı, 6,6 asist ve 4,7 ribaunt ortalamaları bulunuyor.

Wizards, 24 galibiyet ve 29 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın 11. sırasında yer alıyor.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Amerikan Basketbol Ligi, Washington Wizards, Bradley Beal, Ocak, Spor, Haberler

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