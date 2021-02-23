NBA'de Washington Wizards, galibiyet serisini 5 maça çıkardı
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NBA'de Washington Wizards, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

23.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:45
NBA'de Washington Wizards, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Washington Wizards, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı uzatma sonunda 127-124 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Washington Wizards, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı uzatma sonunda 127-124 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Indiana Pacers-San Antonio Spurs mücadelesinin ertelendiği NBA'e 6 maçla devam edildi.

Normal süresi 115-115 tamamlanan çekişmeli maçta Washington Wizards, Staples Center'da konuğu olduğu son şampiyon Los Angeles Lakers'ı uzatma sonunda 127-124 mağlup etti.

Galibiyet serisini 5 maça çıkararak bu sezon 11. kez kazanan Wizards'ta Russell Westbrook 32 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist, Bradley Beal 33 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve 3 top çalma, Rui Hachimura ise 15 sayı ve 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste 3'üncü, toplamda ise 10. kez kaybeden Lakers'ta LeBron James 31 sayı, 13 asist ve 9 ribaunt, Montrezl Harrell 26 sayı ve 9 ribaunt, Kentavious Caldwell-Pope 21 sayı, Kyle Kuzma 14 sayı ve 11 ribauntla skora katkı sağlasa da galibiyet için yeterli olmadı.

15 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist ortalamasını üst üste 31. maçında da geçen James, bu alanda kendine ait NBA tarihinin en uzun seri rekorunu geliştirdi.

Utah Jazz üçlük rekoruyla kazandı

Batı Konferansı lideri Utah Jazz, sezonun 25. galibiyetini, Vivint Arena'da konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 132-110 yenerek elde etti.

Maçta 28 üçlük isabeti bularak kulüp rekoru kıran Jazz, bir sezonda toplam 500 üçlük barajını en hızlı geçen takım (31 maç) olarak da NBA tarihine adını yazdırdı.

Bu sezon sadece 6 kez kaybeden Jazz'da Donovan Mitchell 23 sayı ve 8 asist, Joe Ingles ve Georges Niang 21'er, Jordan Clarkson 20 sayı, Mike Conley 15 sayı, 5 asist ve 3 top çalma, Rudy Gobert 10 sayı, 12 ribaunt ve 6 blokla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 16. kez kaybeden 14 galibiyetli Hornets'ta Gordon Hayward ve LaMelo Ball 21'er sayı, Malik Monk 20 sayı ve 6 ribaunt, P.J. Washington 17 sayı üretti.

Sonuçlar

Houston Rockets-Chicago Bulls: 100-120

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 102-92

Oklahoma City Thunder-Miami Heat: 94-108

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 132-100

Utah Jazz-Charlotte Hornets: 132-110

Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 124-127 (uzatmada)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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