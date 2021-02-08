NBA'de Utah Jazz ve Sacramento Kings'ten üst üste 4. galibiyet
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NBA'de Utah Jazz ve Sacramento Kings'ten üst üste 4. galibiyet

08.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:00
NBA'de Utah Jazz ve Sacramento Kings'ten üst üste 4. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun ön plana çıkan takımlarından Utah Jazz, deplasmanda Indiana Pacers'ı 103-95 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun ön plana çıkan takımlarından Utah Jazz, deplasmanda Indiana Pacers'ı 103-95 yendi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Jazz, Pacers karşısında 103-95 kazanarak art arda 4. olmak üzere 19. galibiyetini aldı.

Jazz'da Donovan Mitchell 27 sayı, 11 asist, Rudy Gobert 16 sayı, 16 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Peş peşe 3. olmak üzere 12. mağlubiyetini yaşayan Pacers'ta Domantas Sabonis 20, Doug McDermott 18 sayı kaydetti.

Kings, Clippers engelini aştı

Sacramento Kings, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 113-110'luk skorla geçerek üst üste 4, sezonun ise 12. galibiyetine ulaştı.

Kings'te De'Aaron Fox 36, Buddy Hield 22 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Clippers'ta Lou Williams'ın 23, Kawhi Leonard'ın 20 sayısı sezonun 8. yenilgisini engelleyemedi.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Washington Wizards: 119-97

Indiana Pacers-Utah Jazz: 95-103

New York Knicks-Miami Heat: 103-109

Phoenix Suns-Boston Celtics: 100-91

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 110-113

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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