NBA'de Utah Jazz serisini 7 maça çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

NBA'de Utah Jazz serisini 7 maça çıkardı

14.02.2021 10:23 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:27
NBA'de Utah Jazz serisini 7 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Utah Jazz, sahasında Miami Heat'i 112-94 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Utah Jazz, sahasında Miami Heat'i 112-94 mağlup etti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Heat'i 18 sayı farkla yenen Batı Konferansı lideri Utah Jazz, üst üste 7, bu sezon 22. galibiyetini elde etti.

Jazz'da Donovan Mitchell 26 sayı, 3 ribaunt, 2 asitle galibiyetin mimarı olurken, Bojan Bogdanovic 19 sayı, Rudy Gobert ise 16 sayı, 12 ribauntluk katkı sağladı.

Konuk ekipte Kendrick Nunn'un 23, Jimmy Butler ve Max Strus'un 15'er sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Furkanlı 76ers, üst üste ikinci kez kaybetti

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 2 sayı, 2 ribauntla oynadığı maçta Phoenix Suns'a 120-111 yenildi.

Suns'ta Davin Booker 36 sayıyla oynarken, Chris Paul 18 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.

76ers'ta Joel Embiid 35 sayı, 8 ribaunt, Tobias Harris ve Ben Simmons 18'er sayıyla maçı tamamladı.

Sonuçlar

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 120-111

Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 113-125

New York Knicks-Houston Rockets: 121-99

Golden State Warriors-Brooklyn Nets: 117-134

Utah Jazz-Miami Heat: 112-94

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Özge Özder Buse Varol Aleyna Tilki Emina Jahovic
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Deniz Türüç Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: NBA'de Utah Jazz serisini 7 maça çıkardı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 10:31:19. #1.15#
title