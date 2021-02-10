NBA'de Utah Jazz kazanmaya devam ediyor
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NBA'de Utah Jazz kazanmaya devam ediyor

10.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:10
NBA'de Utah Jazz kazanmaya devam ediyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun öne çıkan ekiplerinden Utah Jazz, sahasında Boston Celtics'i 122-108 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun öne çıkan ekiplerinden Utah Jazz, sahasında Boston Celtics'i 122-108 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Utah Jazz, Boston Celtics'i 122-108 yenerek üst üste 5, toplamda 20. galibiyetini aldı.

Jazz'da Donovan Mitchell 36 sayı, 9 asist ve 4 ribauntla galibiyetin mimarı olurken, Joe Ingles 24 sayı, 6 asist, Rudy Gobert ise 18 sayı, 12 ribauntluk katkı sağladı.

Celtics'te Jaylen Brown'un 33 sayı, 8 ribaunt ve Jayson Tatum'un 23 sayı, 4 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

Furkan'dan galibiyete 13 sayılık katkı

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 13 sayı, 3 ribauntla oynadığı maçta Sacramento Kings'i 119-111 yendi.

76ers'ta Joel Embiid 25 sayı, 17 ribaunt, Tobias Harris de 22 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette pay sahibi oldular.

Kings'te De'Aaron Fox'un 34 sayı, 10 asist, Buddy Hield'ın 21 sayı, 8 ribauntluk performansları kazanmaya yetmedi.

Carmelo Anthony, NBA'in en skorer 12. oyuncusu oldu

Portland Trail Blazers, Carmelo Anthony'nin 23 sayı attığı karşılaşmada Orlando Magic'i 106-97 mağlup etti.

Toplamda 26 bin 722 sayıya ulaşan Carmelo Anthony, Oscar Robertson'ı geçerek en skorer oyuncular listesinde 12. sıraya yükseldi.

Listenin ilk 3 sırasında Kareem Abdul-Jabbar (38 bin 387), Karl Malone (36 bin 928) ve LeBron James (34 bin 880) yer alıyor.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 122-111

Miami Heat-New York Knicks: 98-96

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 130-101

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 91-114

Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: 111-119

Utah Jazz-Boston Celtics: 122-108

Portland Trail Blazers-Orlando Magic: 106-97

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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