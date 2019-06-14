NBA'de Toronto Raptors ilk şampiyonluğunu elde etti!

Amerikan Basketbol Ligi – NBA finalinde Golden State Warriors'ı 114-110 mağlup eden Toronto Raptors, seriyi 4-2 kazandı ve tarihinin ilk şampiyonluğuna erişti. Golden State Warriors – Toronto Raptor kadro, NBA 2019 final maçı hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

NBA'de Toronto Raptors ilk şampiyonluğunu elde etti!

Golden State Warriors, 2 yıllık kırılmaz şampiyonluğunu Toronto Raptors'a 114 -110 skoruyla kaptırdı. İşte, Golden State Warriors – Toronto Raptors maçında yaşananlar…

WARRİORS'DA KLAY THOMPSON OYUNU KURTARDI

NBA'in güçlü takımlarından Golden State Warriors, son iki yılın şampiyonu olarak Raptors ile karşılaştı.3-2 geride olduğu final serisinin 6. maçında Toronto Raptors'ı ağırladı. Raptors, soyunma odasına 60-57 üstünlükle gitti ancak Warriors, Klay Thompson'ın skorer oyunu sayesinde son 12 dakikaya 88-86 önde girdi. Serinin 3. karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Thompson, 3. çeyreğin bitimine 2 dakika 22 saniye kala sol dizinden sakatlanarak maçı bırakmak zorunda kaldı.

KAWHİ LEONARDİLE FRED VANVLEET'DEN 22 SAYI

Fred VanVleet'in kritik 3 sayılık basketleriyle oyunda kalan Toronto Raptors, sahadan 114-110 galip ayrıldı ve seriyi 4-2 kazandı. Böylelikle Kanada kulübü Raptors, ABD dışından çıkan ilk NBA şampiyonu oldu. Raptors'ta Kyle Lowry 26 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, Pascal Siakam da 26 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Kawhi Leonard ve Fred VanVleet ise 22'şer sayı kaydetti.

Warriors'ta Klay Thompson 30 sayı, 5 ribaunt, Stephen Curry 21 sayı, 7 asist, Andre Iguodala 22 sayı ve Draymond Green 11 sayı, 19 ribaunt, 13 asist üretti.

KAWHİ LEONARD EN DEĞERLİ OYUNCU (MVP) SEÇİLDİ

Raptors'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 28,5 sayı, 9,8 ribaunt, 4,2 asist, 2 top çalma ortalamalarıyla tamamladığı 2019 NBA finalinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. İlk şampiyonluğunu yaşadığı 2014'te San Antonio Spurs formasıyla ödülü alan 27 yaşındaki basketbolcu, Kerim Abdülcabbar (Milwaukee Bucks/Los Angeles Lakers) ve LeBron James'ten (Miami Heat/Cleveland Cavaliers) sonra farklı takımlarda finaller MVP'si seçilen üçüncü oyuncu oldu.

Play-off'ları 732 sayıyla bitiren Leonard, 1992 sezonunda 759 sayı atan Michael Jordan ve 2018'de 748 sayı kaydeden LeBron James'in ardından play-off tarihinin üçüncü en skorer performansına imza attı.

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