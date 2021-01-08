NBA'de Spurs, Lakers'ın serisine son verdi
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NBA'de Spurs, Lakers'ın serisine son verdi

08.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:56
NBA'de Spurs, Lakers'ın serisine son verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers'ı 118-109 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers'ı 118-109 mağlup etti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. San Antonio Spurs, deplasmanda son şampiyon Los Angeles Lakers'ı 118-109 yendi ve rakibinin 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Spurs'te LaMarcus Aldridge 28 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, DeMar DeRozan 19, Dejounte Murray 18 sayılık katkı sağladı.

Galibiyet serisi sona eren Lakers'ta LeBron James 27 sayı, 12 asist, 6 ribaunt, Anthony Davis'in ise 23 sayı, 3 asist, 10 ribauntla oynadı.

Cedi Osman'dan 16 sayı

Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 16 sayı, 7 asist ve 5 ribauntluk katkı sağladığı karşılaşmada Memphis Grizzlies'i 94-90 yendi.

Cavaliers'ta Andre Drummond 22 sayı, 15 ribauntla "double double" yaparken, Larry Nance 18 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Grizzlies'te Jonas Valanciunas'ın 17, Brandon Clarke'ın da 14 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 122-109

Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 90-94

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 135-117

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 117-124

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 109-118

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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