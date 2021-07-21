NBA'de şampiyon Bucks
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NBA'de şampiyon Bucks

NBA'de şampiyon Bucks
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

NBA'de 2020-21 sezonu final serisi 6'ncı maçında Milwaukee Buck, Phoenix Suns'u 105-98 mağlup ederek seride durumu 4-2'ye getirdi ve şampiyon oldu.

NBA'de 2020-21 sezonu final serisi 6'ncı maçında Milwaukee Buck, Phoenix Suns'u 105-98 mağlup ederek seride durumu 4-2'ye getirdi ve şampiyon oldu. 

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, 2-0 geriye düştüğü serinin 6'ncı maçında Phoenix Suns'u 105-98 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 

Phoenix karşısında 50 sayı, 14 ribaund ve 5 blok ile takımının galibiyetinde başrol oynayan Giannis Antetokounmpo, final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) oldu. Phoenix Suns'da ise Chris Paul'un 26, Devin Booker'ın 19 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Bucks, bu sonuçla ilk şampiyonluğunu aldığı 1971 yılının ardından tam 50 yıl sonra mutlu sona ulaştı.GIANNIS ANTETOKOUNMPO: ZOR OLAN BURADA KAZANMAKTI VE BAŞARDIK

Final serisinin en değerli oyuncusu olan Giannis Antetokounmpo, şampiyonluk sonrasında duygularını paylaştı. Şehrin kendisine çok güvendiğini belirten Antetokounmpo, "Kazanmayı çok istedim. Bitirilmesi gereken bir iş vardı. Ben de bitirmek istedim. Burası benim şehrim, bana güveniyorlar, inanıyorlar. Şehir hep bizim yanımızda oldu. Süper bir takıma gidip, üzerime düşeni yapıp şampiyon olabilirdim. Zor olan burada kazanmaktı ve bunu da başardık" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Milwaukee Bucks NBA şampiyonu oldu
Milwaukee Bucks NBA şampiyonu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Süleyman Soylu Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Yener Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
NBA'de şampiyon Bucks - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 10:37:39. #1.14#

title